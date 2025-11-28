स्मार्ट पुलिसिंग के 75 मानकों को पास कर गाजीपुर थाना बना अव्वल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी ट्राॅफी
गाजीपुर थाना स्मार्ट पुलिसिंग के 75 मानकों पर खरा उतरकर अव्वल बना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने थाने को इस उपलब्धि के लिए ट्राॅफी देकर सम्मानित किया। थाने ने पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता का प्रदर्शन किया है। स्मार्ट पुलिसिंग के मानकों का पालन करते हुए थाने ने आधुनिकता का परिचय दिया। गृहमंत्री ने थाने के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गाजीपुर थाना देश का नंबर एक थाना चुना गया है। इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गाजीपुर थानाध्यक्ष को ट्राॅफी देकर सम्मानित किया। नंबर एक थाना चुने जाने के 75 मानक थे। इन सभी मानकों में अव्वल आने के बाद इस थाने का चुनाव किया गया। इन मानकों में किस तरह से अपराध को काबू किया, फरियादियों से व्यवहार, पुलिस किस तरह से ऑनलाइन अपडेट रही जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया था। अपराध को सुलझाने की अवधि व अन्य मानक भी इनमें रखे गए थे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।