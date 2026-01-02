Language
    दिल्ली में चोरी की स्कूटी पर झपटता था महंगे आईफोन, पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दबोचा

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:59 AM (IST)

    कश्मीरी गेट पुलिस ने महंगे आईफोन झपटने वाले कुख्यात बदमाश नवीन उर्फ विकास को चोरी की स्कूटी और झपटे गए आईफोन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित युधिष्ठिर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राहगीरों से महंगे आईफोन झपटने व लूटने वाले कुख्यात बदमाश को उत्तरी जिले की कश्मीरी गेट थाना पुलिस की टीम ने दबोच लिया। आरोपित को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह युवक का आईफोन झपटकर लूटकर भाग रहा था।

    आरोपित की पहचान ओल्ड गीता कॉलोनी के नवीन उर्फ विकास के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से पीड़ित का आइफोन और अपराध में इस्तेमाल की जाने वाली चोरी की स्कूटी जब्त की गई है। जांच में पता चला कि आरोपित दिल्ली के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 11 मामलों में शामिल रहा है।

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 30 दिसंबर की दोपहर शिकायतकर्ता सरवन कुमार अपने मोबाइल पर गाने सुनते हुए युधिष्ठिर सेतु की ओर जा रहे थे, तभी एक स्कूटी सवार संदिग्ध ने उनका आइफोन झपटने की कोशिश।

    विरोध करने पर आरोपित ने उन्हें धक्का दिया और मोबाइल झपटकर तीस हजारी की ओर भागने लगा। पीडित ने उसका पीछा किया तभी पेट्रोलिंग पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पीछा कर आरोपित को दबोच लिया।

    तलाशी लेने पर उसके कब्जे से पीड़ित का आइफोन बरामद हुआ। स्कूटी की जांच करने पर पता चला कि वह उसने दो दिन पहले गीता कालोनी से चोरी की थी और उसका इस्तेमाल झपटमारी के लिए करता था। पूछताछ में पता चला कि वह नशे की लत पूरी करने के लिए मोबाइल झपटता था और उन्हें सस्ते दामों पर बेच देता था।