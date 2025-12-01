Language
    दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी में अफगानी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, 25 ग्राम एम्फैटेमिन बरामद

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:10 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने मादक पदार्थ तस्करी में शामिल एक अफगानी नागरिक समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 25 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया है। आरोपी चरणजीत सिंह पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल है, जबकि मनमोहन सिंह 18 साल से भारत में रह रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिम जिला की स्पेशल स्टाफ ने मादक पदार्थ की तस्करी में अफगानी मूल के शख्स समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में चरणजीत सिंह व मनमोहन सिंह शामिल है। इनके कब्जे से पुलिस ने 25 ग्राम एम्फैटेमिन बरामद किया है।

    मनमोहन सिंह मूल रूप से अफगानी है और भारत में 18 साल से रह रहा है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर इस तस्करी में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है।

    लगातार नजर बनाए हुए है पुलिस

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि पश्चिम जिला पुलिस मादक द्रव्य की तस्करी में लिप्त आरोपितों पर लगातार निगरानी रख रही है। जिले की स्पेशल स्टाफ 28 नवंबर को राजौरी गार्डन के एसडीएम कार्यालय के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने वैगन आर कार पर दो संदिग्धों को देखा।

    टीम ने कार को रोककर उसकी तलाशी ली। इनके पास से दो प्लास्टिक जिपर बैग मिले। इसमें मिले सामान की फील्ड टेस्टिंग किट से जांच की गई। जांच में सामान एम्फ़ैटेमिन मिला। जिसका कुल वजन 25 ग्राम पाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    तिलक नगर थाने का इनामी है बदमाश

    जांच में पता चला कि चरणजीत सिंह तिलक नगर थाने का घोषित बदमाश है। उसपर पहले से झपटमारी, लूटपाट और मादक द्रव्य तस्करी के 18 मामले दर्ज हैं। वह कैब चलाता है। 2024 को जेल से रिहा होने के बाद वह तस्करी करने लगा। वहीं मनमोहन सिंह अफगान मूल का है और 18 साल से भारत में रह रहा है। उसपर एक चोरी का मामला दर्ज है।