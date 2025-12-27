नए साल से पहले दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 966 लोगों को किया गिरफ्तार
नव वर्ष समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन आघात 3.0' के तहत दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान 966 लोगों को गिरफ्तार किया गया ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। नव वर्ष समारोह से पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में चलाए गए एक व्यापक अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस ने 966 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने हथियार, ड्रग्स, अवैध शराब और वाहन जब्त किए। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन आघात 3.0 नामक यह अभियान साल के अंत में उत्सवों के दौरान लोगों की भारी आवाजाही को देखते हुए संगठित अपराध, सड़क अपराधों और अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया था।
पुलिस ने बताया कि कुल आरोपियों में से 331 को दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि 504 लोगों को विभिन्न निवारक प्रावधानों के तहत पकड़ा गया।अधिकारियों ने बताया कि लक्षित कार्रवाई के तहत, पुलिस ने 116 सूचीबद्ध अपराधियों को पकड़ा, पांच वाहन चोरों और चार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया।
इस अभियान के दौरान, पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू बरामद किए।उन्होंने जुआरियों से 12,258 क्वार्ट अवैध शराब, 6.01 किलोग्राम गांजा और 2.36 लाख रुपये भी जब्त किए।पुलिस ने बताया कि कुल 310 मोबाइल फोन, छह दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन भी बरामद किए गए।
इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत 1,306 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि उल्लंघन के लिए 231 दोपहिया वाहन जब्त किए गए।इस कार्रवाई में जिले भर में 600 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।
पुलिस ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नव वर्ष समारोह के दौरान, विशेष रूप से आवासीय क्षेत्रों और झुग्गी बस्तियों में, किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और संगठित अपराध नेटवर्क और अपराधियों को रोकना था।
अधिकारियों ने कहा कि उपयुक्त मामलों में बीएनएस की धारा 111 और 112 सहित कड़े कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाएगा और बार-बार अपराध करने वालों को देश से बाहर निकालने के प्रस्ताव भी शुरू किए जा रहे हैं।पुलिस ने आगे कहा कि गहन गश्त, वाहनों की जांच और रात्रि निगरानी के कारण पिछले महीने जिले में सड़क अपराध से संबंधित पीसीआर कॉल में कमी आई है।
