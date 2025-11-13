Language
    Delhi Blast: दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने की सलाह

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एक यात्रा सलाह जारी की है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के लिए समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। यह सलाह लाल किले के पास हुई विस्फोट की घटना के बाद जारी की गई है। पुलिस ने यात्रियों से सहयोग करने का अनुरोध किया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यात्रियों को रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट तक समय से पहले पहुंचने की सलाह दी है। दिल्ली में बढ़ते सुरक्षा इंतजामों के बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

    एडवाइजरी में सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचें ताकि अनिवार्य सुरक्षा जांच में देरी न हो। यह एडवाइजरी 10 नवंबर को लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना के बाद जारी की गई है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।

    ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद डुंबरे ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर अपने निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचें।” ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रस्थान से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

    एडवाइजरी में कहा गया है कि मेट्रो यात्रियों को 20 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें अपने गंतव्य तक जाने में देरी न हो। अंतरराष्ट्रीय उड़ान लेने वाले यात्रियों को कम से कम तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है।

    अधिकारियों का कहना है कि यह एडवाइजरी सुरक्षा जांच को सुगम बनाने, आखिरी समय में होनेवाली असुविधा से बचने और लाल किले विस्फोट की चल रही जांच के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। दिल्ली में सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

