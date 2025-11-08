दिल्ली में फार्मासिस्टों की भर्ती के लिए होगा वॉक-इन इंटरव्यू, PM-ABHIM के तहत शुरू की गई प्रक्रिया

इस भर्ती के तहत कुल 220 पद भरे जाएंगे, जो दिल्ली की 11 एकीकृत जिला स्वास्थ्य समितियों में विभाजित हैं। बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया था, केवल वे ही साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इसके लिए सभी जिलों में 12 से 21 नवंबर 2025 तक (शनिवार, रविवार और अवकाश को छोड़कर) वाॅक-इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

फार्मासिस्ट पद के लिए बैचलर इन फार्मेसी (बी.फार्म) या डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म) योग्यता आवश्यक है और उम्मीदवार का फार्मेसी परिषद में पंजीकृत होना भी आवश्यक है।

चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। उम्मीदवारों का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार प्रदर्शन शामिल होगा।

नियुक्ति संविदा (काॅन्ट्रैक्ट) के आधार पर 32,600 मासिक मानदेय पर की जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान और सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मिशन ने सभी जिलों को तय मानक प्रक्रिया के अनुसार भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं।