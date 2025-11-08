Language
    दिल्ली में फार्मासिस्टों की भर्ती के लिए होगा वॉक-इन इंटरव्यू, PM-ABHIM के तहत शुरू की गई प्रक्रिया

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत फार्मासिस्टों की भर्ती शुरू की है। 220 पदों के लिए 12 से 21 नवंबर 2025 तक वाॅक-इन इंटरव्यू होंगे। बी.फार्म या डी.फार्म और फार्मेसी परिषद में पंजीकरण अनिवार्य है। चयन 100 अंकों के आधार पर होगा, और संविदा पर 32,600 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। कंप्यूटर ज्ञान और सरकारी अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इसके लिए सभी जिलों में 12 से 21 नवंबर 2025 तक (शनिवार, रविवार और अवकाश को छोड़कर) वाॅक-इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।

    इस भर्ती के तहत कुल 220 पद भरे जाएंगे, जो दिल्ली की 11 एकीकृत जिला स्वास्थ्य समितियों में विभाजित हैं। बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया था, केवल वे ही साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे।

    फार्मासिस्ट पद के लिए बैचलर इन फार्मेसी (बी.फार्म) या डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म) योग्यता आवश्यक है और उम्मीदवार का फार्मेसी परिषद में पंजीकृत होना भी आवश्यक है।

    चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। उम्मीदवारों का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार प्रदर्शन शामिल होगा।

    नियुक्ति संविदा (काॅन्ट्रैक्ट) के आधार पर 32,600 मासिक मानदेय पर की जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान और सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मिशन ने सभी जिलों को तय मानक प्रक्रिया के अनुसार भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

