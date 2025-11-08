Language
    इंटरफेस प्रक्रिया से की जाएगी सीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, दिल्ली सरकार ने जारी किया शेड्यूल

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    शिक्षा निदेशालय ने सीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए इंटरफेस प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरफेस 11 और 12 नवंबर को होगा। शिक्षकों को समय से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। यह प्रक्रिया हर साल आयोजित की जाती है ताकि स्कूलों में बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति हो सके।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने 75 सीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए इंटरफेस प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। यह प्रक्रिया सत्र 2025-26 के लिए आयोजित की जा रही है और इसमें दिल्ली सरकार के मौजूदा स्कूलों से इच्छुक शिक्षक स्थानांतरण लेकर आवेदन कर सकेंगे।

    इंटरफेस 11 और 12 नवंबर को सीएम श्री स्कूल में आयोजित किया जाएगा। 11 नवंबर को टीजीटी शिक्षकों के लिए इंटरफेस होगा, जबकि 12 नवंबर को पीजीटी, पीआरटी और अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के लिए प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। दोनों दिन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

    निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि वही शिक्षक इंटरफेस में शामिल हो सकते हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम पांच वर्ष शेष हों। शिक्षकों को निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा और साथ ही पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र लाना आवश्यक है। उपस्थिति की पुष्टि इंटरफेस स्थल पर उपलब्ध प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी।

    निदशालय ने कहा कि सभी 75 सीएम श्री स्कूलों के रिक्त पदों की सूची इंटरफेस स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। इंटरफेस दरअसल एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियमित शिक्षक स्थानांतरण के लिए एक ही जगह बुलाए जाते हैं।

    मौके पर ही सभी 75 सीएम श्री स्कूलों की रिक्त सीटों की सूची प्रदर्शित की जाती है। शिक्षक अपनी पात्रता के अनुसार स्कूलों का विकल्प चुनते हैं और उसी दिन उनकी उपस्थिति दर्ज कर स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। विभाग इसे इसलिए अपनाता है ताकि नियुक्ति और स्थानांतरण पूरी तरह पारदर्शी रहें और किसी तरह की पक्षपात की गुंजाइश न बचे।

    शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि सीएम श्री माॅडल स्कूलों में बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह प्रक्रिया हर साल आयोजित की जाती है। इस बार भी सभी रिक्तियों की सूची इंटरफेस स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि शिक्षक स्पष्ट जानकारी के आधार पर स्कूलों का चयन कर सकें।

