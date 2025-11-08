ऑफिस टाइमिंग बदलने से लेकर पार्किंग फीस बढ़ाने तक, प्रदूषण से जंग में कितनी तैयार दिल्ली सरकार

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने नई दिल्ली क्षेत्र में पार्किंग शुल्क दोगुना करने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, यह बढ़ोतरी ग्रैप के दूसरे चरण की समाप्ति तक जारी रहेगी। हालांकि यह नियम सड़क पर पार्किंग करने वालों या मासिक पास धारकों पर लागू नहीं होगा। अब चार पहिया वाहनों के लिए 40 रुपए प्रति घंटा, दो पहिया वाहनों के लिए 20 रुपए प्रति घंटा और बसों के लिए 300 रुपए प्रति घंटा शुल्क देना होगा।

गैर-बीएस-III वाहनों की एंट्री पर रोक

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से दिल्ली में पंजीकृत नहीं किए गए बीएस-III और उससे नीचे के सभी माल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह निर्णय प्रदूषण घटाने और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश के मुताबिक, जो हल्के, मध्यम और भारी माल वाहन बीएस-IV मानक पर खरे नहीं उतरते और दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें अब राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।