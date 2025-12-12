दिल्ली के मंगोलपुरी में दो दोस्तों को चाकू से गोदा, लोग दोनों को ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंचे; एक ने तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मंगोलपुरी में बृहस्पतिवार रात एक बजे मामूली झगड़े के बाद कुछ लोगों ने दो दोस्तों के सीने और पेट में चाकू घोंपकर घायल कर दिया। एक की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई और दूसरे की हालत अभी गंभीर बनी हुई। बताया जाता है कि दोनों दोस्त सड़क के किनारे बैठे थे।

तभी ईको वैन में आए दो लड़कों ने झगड़े के बाद चाकू से हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों के शरीर पर चाकू के एक-एक वार पाए गए हैं। दोनों ही पक्ष अत्यधिक नशे में थे। पुलिस ने दोनों हमलावरों को पकड़ लिया है। दोनों की उम्र 19 वर्ष के लगभग है।



यह वारदात बाहरी जिला पुलिस के मंगोलपुरी थाना अंतर्गत एफ-ब्लाक में मदर डेयरी बूथ के सामने कल एक बजे हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक और घायल के बारे में संजय गांधी अस्पताल से पुलिस को एमएलसी मिली। मृतक की पहचान संजय सिंह (43) और घायल की पहचान अनिल (45) के रूप में हुई।

दोनों मंगाेलपुरी के एफ-ब्लाक के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि मृतक और घायल दोनों बहुत ज़्यादा नशे में थे और सड़क किनारे बैठे थे। तभी ईको वैन आई, दो जवान लड़के नीचे उतरे। झगड़े के बाद हमलावर ने दोनों लोगों को चाकू मार दिया। हमलावर भी नशे में थे। आरोपियों की पहचान कर ली गई और उन्हें पकड़ लिया गया।

दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और अपराध में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि संजय के सीने के बीच में चाकू का एक घाव पाया गया, जबकि अनिल के पेट के साइड में एक घाव है।



मृतक संजय की बहन पुष्पा ने बताया कि उसके भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी। पडोसियों ने उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी, बताया कि संजय लहुलूहान हालत में गली में पड़ा है। पुष्पा ने बताया कि पुलिस को कई बार काॅल की, काफी देर बाद रिसीव की। एक प्रत्यदर्शी बताया कि छज्जे से देखा तो उनके घर के बाहर संजय खून से लपथप था।