    दिल्ली में अगले महीने शुरू हो सकते हैं Nursery Admissions, पहली कक्षा में पुराने ढांचे से ही मिलेगा प्रवेश

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। शिक्षा निदेशालय अगले माह शेड्यूल जारी करेगा। इस बार दाखिले में उम्र को लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि पहली कक्षा में प्रवेश की आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। सत्र 2026-27 से नर्सरी में प्रवेश की आयु तीन वर्ष होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस वर्ष पहली में दाखिले पुराने ढांचे के अनुसार ही होंगे

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी सहित प्रारंभिक कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर जल्द मिल सकती है। शिक्षा निदेशालय नर्सरी दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अगले माह पूरा शेड्यूल जारी कर सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले वर्ष निदेशालय ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विस्तृत कैलेंडर 11 नवंबर 2024 को जारी किया था और 28 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस बार दाखिला प्रक्रिया में उम्र को लेकर अभिभावकों में अनिश्चितता बनी हुई है चूंकि उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि निदेशालय ने हाल ही में पहली में प्रवेश की प्रवेश आयु छह वर्ष निर्धारित की है।

    इस वर्ष पहली में दाखिले पुराने ढांचे के अनुसार ही होंगे। पहली में जिन बच्चों की उम्र पांच से छह वर्ष है उन्हें दाखिला दिया जाएगा।
    यह संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)- 2020 के अनुरूप है, जिसके तहत आधारभूत चरण की संरचना में बदलाव किया गया है। अब यह चरण नर्सरी, केजी और पहली कक्षा को सम्मिलित करेगा।

    सत्र 2026-27 से कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु इस प्रकार होगी

    • नर्सरी (बालवाटिका-1): तीन से चार वर्ष तक
    • लोअर केजी (बालवाटिका-2): चार से पांच वर्ष तक
    • अपर केजी (बालवाटिका-3): पांच से छह वर्ष तक
    • पहली कक्षा: छह से सात वर्ष तक

    नोट: निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सत्र 2026-27 में दाखिला लेने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2026 तक पूरी होनी चाहिए। यानी, जो बच्चा 2026-27 में तीन वर्ष की आयु में नर्सरी में प्रवेश लेगा, वह छह वर्ष की आयु में पहली कक्षा में पहुंचेगा।

