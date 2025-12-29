न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली के होटल और रेस्तरां हाउसफुल, मंदिरों में भी विशेष पूजा की तैयारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2025 की विदाई और नववर्ष के स्वागत के लिए दिल्ली जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। कनाट प्लेस की ऐतिहासिक धड़कन और हौज खास की आधुनिक रौनक के बीच हर तरफ उत्सव का माहौल है। दिल्ली दूधिया और रंगीन रोशनी में सराबोर हो चुकी हैं। बाजारों से लेकर होटलों तक हर कोना रंग-बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है।



इस बार नए साल का स्वागत केवल खान-पान की मेजों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सुरों की ऐसी महफिल सजेगी जो कड़ाके की ठंड में भी रगों में गर्मी पैदा कर देगा। पंजाबी रूहानी और जोशीले संगीत के सरताज जस्सी गिल और बब्बल राय अपने लाइव कंसर्ट से समां बांधने को तैयार हैं। क्लब में युवाओं की टोली को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए मशहूर डीजे की धमाकेदार बीट्स तैयार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक प्रतिष्ठित निजी होटल संचालक ने बताया कि दिल्ली के प्रदूषण और सर्द हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए इस बार आयोजकों ने इंडोर कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है, जहां सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच विशेष व्यंजन और संगीत का आनंद लेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्त्रां, पब और बार संचालकों का कहना है कि नववर्ष के जश्न के लिए लोगों ने क्रिसमस से पहले ही आनलाइन और आफलाइन बुकिंग शुरू कर दी थी। बुकिंग हाउसफुल हो चुकी है। इस बार नववर्ष पर अधिक भीड़ होने वाली है।

सुरक्षा का पहरा और मिठास का तड़का जश्न के इस उल्लास में दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित होटलों में पीकर गाड़ी न चलाएं के संदेश मेहमानों को जश्न के उपरांत सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का विशेष इंतजाम किया है। उधर, शहर के नामचीन बेकरी संचालकों का कहना है कि रेड वेलवेट और बेल्जियम चाकलेट केक के अधिक आर्डर मिले है।