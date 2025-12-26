नए साल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती तेज, वाहनों की हो रही सघन जांच; अर्द्धसैनिक बल के जवान तैनात

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नववर्ष को लेकर दिल्ली के मॉल्स, बाजार सजधज कर तैयार हैं। घुमक्कडी़ के लिए मशहूर सभी स्थलों पर अभी से सजावट होने लगी है। दिल्ली समेत एनसीआर से यहां आने वाले लोगों की संख्या नववर्ष पर बढ़ जाती है।

दूसरी अहम बात ये भी कि हाल ही में लालकिला के पास बम विस्फोट की घटना हुई थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने नववर्ष को भी संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा है। उन्होंने दिल्ली के सभी जोन के पुलिस उपायुक्तों को सुरक्षा चौकसी में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में साउथ जिला पुलिस के तीनों जोन के पुलिस उपायुक्तों ने सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थानाध्यक्ष को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दो दिन पहले ही सबकी आनलाइन मीटिंग लेकर उन्हें सुरक्षा चौकसी प्लान बताया गया था। इसके तहत फरीदाबाद-बदरपुर बार्डर, सरिता विहार-कालिंदी कुंज बार्डर, गुरुग्राम-दिल्ली बार्डर पर विशेष पुलिस पिकेट बनाई गई है।