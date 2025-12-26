Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती तेज, वाहनों की हो रही सघन जांच; अर्द्धसैनिक बल के जवान तैनात

    By Sudhir Baisla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    दिल्ली में नववर्ष के जश्न को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लालकिला के पास हुए बम विस्फोट के मद्देनजर पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने सभी जोन के डीसीप ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की सघन जांच तेज।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नववर्ष को लेकर दिल्ली के मॉल्स, बाजार सजधज कर तैयार हैं। घुमक्कडी़ के लिए मशहूर सभी स्थलों पर अभी से सजावट होने लगी है। दिल्ली समेत एनसीआर से यहां आने वाले लोगों की संख्या नववर्ष पर बढ़ जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी अहम बात ये भी कि हाल ही में लालकिला के पास बम विस्फोट की घटना हुई थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने नववर्ष को भी संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा है। उन्होंने दिल्ली के सभी जोन के पुलिस उपायुक्तों को सुरक्षा चौकसी में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।

    इसी कड़ी में साउथ जिला पुलिस के तीनों जोन के पुलिस उपायुक्तों ने सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थानाध्यक्ष को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दो दिन पहले ही सबकी आनलाइन मीटिंग लेकर उन्हें सुरक्षा चौकसी प्लान बताया गया था। इसके तहत फरीदाबाद-बदरपुर बार्डर, सरिता विहार-कालिंदी कुंज बार्डर, गुरुग्राम-दिल्ली बार्डर पर विशेष पुलिस पिकेट बनाई गई है।

    इन सभी पिकेट पर पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। सभी थाना प्रभारी नियमित रूप से अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली में घुसने वाले व्यवसायिक वाहन व जुगाड़ वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है। बीट ऑफिसर्स स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा व ऑटो रिक्शा वालों के संपर्क में हैं। सभी को संदिग्धों पर ध्यान रखने को कहा जा रहा है।