दिल्ली के कनॉट प्लेस में नए साल के जश्न पर सख्ती, बिना पार्किंग स्टिकर गाड़ियों की No Entry; पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
दिल्ली में युवाओं ने नए साल का जश्न बड़े उत्साह से मनाया, खासकर कनॉट प्लेस और खान मार्केट में। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। शाम 7 बज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हमेशा की तरह, दिल्ली में नए साल का जश्न युवाओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया। नए साल की शाम मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कनॉट प्लेस और खान मार्केट में इकट्ठा हुए। दिल्ली पुलिस ने इस मौके के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। शाम 7 बजे के बाद, बिना पार्किंग स्टिकर वाली गाड़ियों को कनॉट प्लेस में घुसने से रोक दिया गया, और सिर्फ वैलिड पास वाली गाड़ियों को ही एंट्री दी गई।
दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी कनॉट प्लेस के आसपास तैनात किया गया था। शाम से ही गाड़ियों की चेकिंग के लिए चेकपॉइंट लगाए गए थे, और गाड़ियों की अच्छी तरह से जांच की जा रही थी।
किसी भी तरह की गड़बड़ी या अपराध को रोकने के लिए पार्किंग एरिया में घुसने पर ड्राइवरों की भी जांच की गई। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को पब, क्लब, रेस्टोरेंट और बार का खुद निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि ये जगहें अपने तय समय से कम से कम आधे घंटे पहले बंद हो जाएं।
PCR वैन को भी खास तौर पर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया था। कुल 857 PCR वैन ने देर रात तक राजधानी में अपने-अपने इलाकों में गश्त लगाई। हर PCR वैन की मूवमेंट पर सेंट्रल कंट्रोल रूम से सीनियर अधिकारी लगातार नज़र रख रहे थे ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।