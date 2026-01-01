न्यू ईयर 2026: दिल्ली के कारोबार को नई रफ्तार की उम्मीद, 700 करोड़ के व्यवसाय का अनुमान
दिल्ली के व्यापारी नववर्ष पर 700 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि पिछले साल की तुलना में 30% गिरावट का अनुमान है। प्रदूषण, कोहरा औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के बाजार नववर्ष के स्वागत में पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद नववर्ष उनके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के अध्यक्ष बृजेश गोयल के अनुसार नववर्ष के मौके पर कारोबारियों को दिल्ली में करीब 700 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। ये अनुमान 25 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच कारोबार को लेकर है।
सीटीआइ अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि कमला नगर, सरोजिनी नगर, चांदनी चौक, सदर बाजार, राजौरी गार्डन, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, साउथ एक्स और करोल बाग जैसे प्रमुख बाजारों में खरीदारों की अच्छी-खासी भीड़ देखी जा रही है।
नए साल की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए बाजारों में 20 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, जिससे बिक्री को सकारात्मक रेस्पान्स मिल रहा है। हालांकि, 2025 की तुलना में इस बार नववर्ष के मौके पर अब तक कारोबार में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
वर्ष 2025 में दिल्ली में नए साल के मौके पर करीब 25,000 कार्यक्रमों के जरिए 1000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था, लेकिन इस वर्ष प्रदूषण, कोहरा, कड़ाके की ठंड और लाल किला विस्फोट के कारण दिल्ली के बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी होने से आई है।
इस साल करीब 18,000 कार्यक्रमों का आयोजन होने का अनुमान है। सीटीआइ अध्यक्ष बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा के मुताबिक, दिल्ली के होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट और रिसार्ट्स में 60 से 70 प्रतिशत बुकिंग हुई है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम है।
सीटीआइ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने बताया कि नए साल के आयोजनों से होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट, डीजे-साउंड, कैटरिंग, खाद्य उद्योग, कलाकार, फूल, उपहार, आभूषण और परिधान जैसे क्षेत्रों में लगभग 8000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बृजेश गोयल और गुरमीत अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि कुल मिलाकर, चुनौतियों के बीच भी दिल्ली का व्यापार नई उम्मीदों के साथ नववर्ष का स्वागत करने को तैयार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।