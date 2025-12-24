दिल्ली-NCR से कोहरा अचानक गायब! क्रिसमस के बाद बदल सकता है मिजाज; देश के कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी रही जीरो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में बुधवार सुबह का मौसम पूर्वानुमानों के उलट रहा। मौसम विभाग के मुताबिक घना या कम से कम मध्यम स्तरक का कोहरा छाए रहने की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह का नजारा अलग दिखा।

न तो शहर कोहरे की चादर में लिपटे दिखे, न ही विजिबिलिटी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार के मुकाबले मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहा। हालांकि तापमान में भी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई। अगले 7 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 से 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यानी कोहरा भले ही फिलहाल नहीं रहा हो, लेकिन ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने वाला है।

क्यों नहीं दिखा कोहरा? मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा की हल्की सक्रियता और नमी का संतुलन न बनने की वजह से कोहरा अनुमान के अनुरूप नहीं रहा। आमतौर पर जब हवा की रफ्तार बेहद कम और नमी ज्यादा होती है, तब घना कोहरा छाता है। बुधवार को ये स्थितियां पूरी तरह नहीं बन सकीं।

क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम? 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन दिल्ली-NCR में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। 26 दिसंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है और ठंड का असर भी बढ़ेगा।

इन राज्यों में कोहरे का कहर तय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में कोहरा और शीतलहर परेशान कर सकती है। राज्य / क्षेत्र कोहरे की स्थिति तारीख उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब घना कोहरा 29 दिसंबर उत्तराखंड घना कोहरा 28 दिसंबर मध्य प्रदेश घना कोहरा 25 दिसंबर बिहार, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा अत्यधिक कोहरा 28 दिसंबर पश्चिम बंगाल, झारखंड घना कोहरा 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ घना कोहरा 24 दिसंबर पूर्वोत्तर भारत घना कोहरा 26 दिसंबर बिहार अत्यधिक कोहरा 26 से 28 दिसंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर को शीत दिवस की स्थिति बनने की संभावना है, जबकि बिहार में 23 से 28 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इन शहरों में रहें सतर्क आगरा, बरेली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद (हिंडन एयरपोर्ट), अमृतसर, हिसार, अंबाला और हिमाचल के बिलासपुर में अगले दो दिनों तक कोहरा परेशान कर सकता है।

पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 23 दिसंबर और फिर 27 से 29 दिसंबर के बीच बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 28-29 दिसंबर को झमाझम बारिश हो सकती है।