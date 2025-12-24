Language
    दिल्ली-NCR से कोहरा अचानक गायब! क्रिसमस के बाद बदल सकता है मिजाज; देश के कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी रही जीरो

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:45 AM (IST)

    दिल्ली-NCR में बुधवार सुबह कोहरा गायब रहा, जबकि पूर्वानुमान घना कोहरा छाने का था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की हल्की सक्रियता और नमी का संतुलन न ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में बुधवार सुबह का मौसम पूर्वानुमानों के उलट रहा। मौसम विभाग के मुताबिक घना या कम से कम मध्यम स्तरक का कोहरा छाए रहने की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह का नजारा अलग दिखा।

    न तो शहर कोहरे की चादर में लिपटे दिखे, न ही विजिबिलिटी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार के मुकाबले मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहा। हालांकि तापमान में भी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई।

    अगले 7 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 से 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यानी कोहरा भले ही फिलहाल नहीं रहा हो, लेकिन ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने वाला है।

    क्यों नहीं दिखा कोहरा?

    मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा की हल्की सक्रियता और नमी का संतुलन न बनने की वजह से कोहरा अनुमान के अनुरूप नहीं रहा। आमतौर पर जब हवा की रफ्तार बेहद कम और नमी ज्यादा होती है, तब घना कोहरा छाता है। बुधवार को ये स्थितियां पूरी तरह नहीं बन सकीं।

    क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम?

    25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन दिल्ली-NCR में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। 26 दिसंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है और ठंड का असर भी बढ़ेगा।

    इन राज्यों में कोहरे का कहर तय

    मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में कोहरा और शीतलहर परेशान कर सकती है।

    राज्य / क्षेत्र कोहरे की स्थिति तारीख
    उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब घना कोहरा 29 दिसंबर
    उत्तराखंड घना कोहरा 28 दिसंबर
    मध्य प्रदेश घना कोहरा 25 दिसंबर
    बिहार, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा अत्यधिक कोहरा 28 दिसंबर
    पश्चिम बंगाल, झारखंड घना कोहरा 25 दिसंबर
    छत्तीसगढ़ घना कोहरा 24 दिसंबर
    पूर्वोत्तर भारत घना कोहरा 26 दिसंबर
    बिहार अत्यधिक कोहरा 26 से 28 दिसंबर

    पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर को शीत दिवस की स्थिति बनने की संभावना है, जबकि बिहार में 23 से 28 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।

    इन शहरों में रहें सतर्क

    आगरा, बरेली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद (हिंडन एयरपोर्ट), अमृतसर, हिसार, अंबाला और हिमाचल के बिलासपुर में अगले दो दिनों तक कोहरा परेशान कर सकता है।

    पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

    जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 23 दिसंबर और फिर 27 से 29 दिसंबर के बीच बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 28-29 दिसंबर को झमाझम बारिश हो सकती है।

    कुल मिलाकर, दिल्ली-NCR में कोहरा फिलहाल अनुमान के बावजूद गायब है, लेकिन यह राहत अस्थायी है। क्रिसमस के बाद ठंड, कोहरा और पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकती है।

    हालांकि देश के कई इलाकों में जीरो रही विजिबिलिटी

    देश के कई इलाकों में बुधवार सुबह जीरो विजिबिलिटी रही। प्रयागराज, आदमपुर, हलवारा, जम्मू और सरसावा जैसे एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे विजिबिलिटी जीरो थी। वहीं, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बुधवार सुबह घने कोहरे की चादर नजर आई। आलम ये था कि कुछ मीटर दूर तक की चीजों को देखना तक मुश्किल हो गया।

