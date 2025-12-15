Language
    40 फ्लाइट रद, 200 से अधिक डिले, ट्रेन सेवा भी प्रभावित... कोहरे की जद में आया पूरा दिल्ली एनसीआर

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:26 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर सोमवार सुबह घने कोहरे की चादर से ढका रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर शून्य से 50 मीटर तक रह गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान संचा ...और पढ़ें

    कोहरे के कारण दिल्ली एअरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुईं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सर्दी की पहली बड़ी कोहरे की चादर ने सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर को पूरी तरह ढक लिया। विजिबिलिटी कुछ जगहों पर शून्य से 50 मीटर तक गिर गई, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

    एयरपोर्ट पर कैट-III लो विजिबिलिटी प्रक्रियाएं लागू की गईं, लेकिन फिर भी कई उड़ानें देरी से चलींवहीं कुछ कैंसिल हुईं या डायवर्टकरदी गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुबह से अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 200 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं, जिनमें करीब 40 उड़ानें रद की गईं और चार को जयपुर जैसे अन्य एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट किया गया है।

    वहीं, कोहरे के कारण ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। सोमवार सुबह कोहरे के चलते दिल्ली से आने और जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।

    इससे पहले मौसम विभाग ने 14 दिसंबर की सुबह माडरेटटूडेंसफॉग की भविष्यवाणी की थी, जिसे देखते हुए एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटीप्रोसीजर्स लागू किए गए। रविवार तड़के एयरपोर्ट के रनवे पर दृश्यता काफी काफी कम हो गई। न्यूनतम दृश्यता 350-400 मीटर तक दर्ज की गई, जो बाद में थोड़ी सुधरी।

    कोहरे के कारण सबसे ज्यादा असर सुबह पांच बजे से 10 बजे के बीच पड़ा, जबलोविजिबिलिटीप्रोसीजर्स पूरी तरह सक्रिय रहीं। गैर कैट III उड़ानों को अधिक सतर्कता बरतनी पड़ी, जबकि प्रमुख एयरलाइंस जैसे इंडिगो और एयर इंडिया की कैट-III सुविधा वाली उड़ानें बिना ज्यादा रुकावट के लैंड और टेकआफ कर करती रहीं।