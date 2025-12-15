40 फ्लाइट रद, 200 से अधिक डिले, ट्रेन सेवा भी प्रभावित... कोहरे की जद में आया पूरा दिल्ली एनसीआर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सर्दी की पहली बड़ी कोहरे की चादर ने सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर को पूरी तरह ढक लिया। विजिबिलिटी कुछ जगहों पर शून्य से 50 मीटर तक गिर गई, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

एयरपोर्ट पर कैट-III लो विजिबिलिटी प्रक्रियाएं लागू की गईं, लेकिन फिर भी कई उड़ानें देरी से चलीं। वहीं कुछ कैंसिल हुईं या डायवर्टकरदी गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुबह से अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 200 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं, जिनमें करीब 40 उड़ानें रद की गईं और चार को जयपुर जैसे अन्य एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट किया गया है।