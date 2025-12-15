दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो जगह भीषण हादसे, कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार; गाड़ियों के उड़े परखच्चे और 2 की मौत
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो अलग-अलग स्थानों पर भीषण सड़क हादसे हुए। फरीदाबाद में एक तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा घुसी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा में सोमवार सुबह कोहरे ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जमकर कहर बरपाया। जहां नूंह में कोहरे के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में भिड़ गए तो वहीं फरीदाबाद में इसी एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार कंटेनर में घुस गई। इन दोनों हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बताया गया कि नरियाला पठकपुर गांव के समीप यह हादसा हुआ। आज सुबह ज्यादा कोहरा होने के कारण वाहन आपस में टकराए हैं। उधर, हादसे की सूचना मिलने पर एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को साफ कराया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ज्यादा स्पीड के कारण हादसे होते हैं।
फरीदाबाद में हादसे में दो लोगों की मौत
फरीदाबाद में सुबह 8 बजे के करीब घनी धुंध के चलते दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास तेज स्पीड में फोर्ड एंडेवर गाड़ी खड़े कंटेनर में घुस गई। इस हादसे में कार ड्राइवर सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई।
फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार। जागरण
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। एक्सप्रेसवे से उतरते समय फोर्ड एंडेवर गाड़ी की स्पीड़ काफी ज्यादा थी। घनी धुंध के कारण ड्राइवर रोड पर खड़े कंटेनर को देख नहीं पाया और पीछे से गाड़ी उसमें घुस गई। चालक संदीप जयपुर का रहने वाला था। उसके साथी की अभी पहचान नहीं हो पाई है।
