Fog की चपेट में दिल्ली-एनसीआर, अगले दो दिन और भी घने कोहरे की भविष्यवाणी; रविवार के लिए यलो अलर्ट जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्षा न होने, तापमान में गिरावट और पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार सुबह एनसीआर में सर्दियों के इस सीजन का पहला कोहरा पड़ा। दिल्ली में जहां हल्के से मध्यम श्रेणी में रहा वहीं एनसीआर के शहरों में कुछ जगह घना कोहरा भी देखने को मिला। यह कोहरे का ही असर था कि शनिवार सुबह आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर महज 500 मीटर रह गया।



मौसम विभाग की मानें अभी अगले दो दिन कोहरे का यह असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। रविवार के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। रविवार सुबह ज्यादातर जगह मध्यम श्रेणी में और कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। सोमवार को भी मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा।



दूसरी तरफ शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मयूर विहार में यह 22.9 डिग्री रहा।वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 100 से 48 दर्ज हुआ।



मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम में अधिक बदलाव के आसार नहीं हैं। वर्षा की भी अभी कोई संभावना नहीं लग रही। आसमान कभी साफ रहेगा तो कभी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री जबकि न्यूनतम सात से 10 डिग्री के बीच बना रहेगा।