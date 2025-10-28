Delhi Murder: गर्लफ्रेंड की खौफनाक साजिश का खुलासा, हत्या के बाद बेड पर सीधा लिटा दिया था UPSC अभ्यर्थी का शव

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा की मर्डर मिस्ट्री का दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर लिया है। युवक को उसकी गर्लफ्रेंड ने पूर्व प्रेमी के साथ खौफनाक साजिश रचकर जिंदा जला दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने अपना गुनाह कबूला है। रामकेश मीणा दिल्ली के गांधी विहार में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

आरोपित फोरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित ने बताया कि हत्या के बाद यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा का शव बेड पर सीधा लिटा दिया था। इसके बाद शव पर रिफाइंड और घी का लेप लगाने के बाद किताबों को आसपास लगा दिया और उस पर शराब डाल दी थी। शराब को बेड से लेकर कमरे के गेट तक फैलाया गया, ताकि आग तेजी के साथ फैले।

यही नहीं सुमित गैस सिलिंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है। इसलिए उसे पता था कि सिलिंडर कैसे और कितनी देर में फटेगा। इसी के अनुसार योजना बनाकर उसने कमरे से निकलने के कुछ ही समय पूर्व सिलिंडर से गैस लीक कर उसे रामकेश के सिर के पास रख दिया। ताकि शव के चीथड़े उड़ जाएं।

पूरी तैयारी के बाद अमृता और सुमित कश्यप फ्लैट के मेन गेट पर पहुंचे। यह लोहे का जाली वाला दरवाजा था। हादसा एकदम असली लगे इसलिए कुंडी के पास लगी लोहे की जाली को बाहर से हटाकर अंदर से कुंडी बंद कर दी। बाद में जाली को लगाने के बाद जलता जलता हुआ लाइटर अंदर फेंककर भाग निकले।

ऐसे गहराया पुलिस का शक घटना की छानबीन के दौरान फोरेंसिक टीम को फटा हुआ सिलिंडर कमरे में मिला जो अटपटा था। किचन के पास कहा हिस्सा उस तरह से क्षतिग्रस्त नहीं था, जिस तरह से होना चाहिए था। रामकेश के स्वजन ने शक जताया तो सीसीटीवी खंगाले गए। इसमें रामकेश के फ्लैट में पांच अक्टूबर की रात 8.30 बजे दो युवक जाते हुए दिखे फिर 39 मिनट बाद एक युवक मुंह ढके बाहर भागता देखा गया।