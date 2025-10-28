Language
    Delhi Murder: गर्लफ्रेंड की खौफनाक साजिश का खुलासा, हत्या के बाद बेड पर सीधा लिटा दिया था UPSC अभ्यर्थी का शव

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:01 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने यूपीएससी उम्मीदवार रामकेश मीणा की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। उसकी प्रेमिका ने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने शव को जलाने के लिए रिफाइंड और घी का इस्तेमाल किया और कमरे में गैस सिलेंडर से गैस लीक कर दी थी ताकि शव के चीथड़े उड़ जाएं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों से आरोपियों पर शक हुआ।

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में छात्र की हत्या करने वाले आरोपित।

    मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा की मर्डर मिस्ट्री का दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर लिया है। युवक को उसकी गर्लफ्रेंड ने पूर्व प्रेमी के साथ खौफनाक साजिश रचकर जिंदा जला दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने अपना गुनाह कबूला है। रामकेश मीणा दिल्ली के गांधी विहार में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

    आरोपित फोरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित ने बताया कि हत्या के बाद यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा का शव बेड पर सीधा लिटा दिया था। इसके बाद शव पर रिफाइंड और घी का लेप लगाने के बाद किताबों को आसपास लगा दिया और उस पर शराब डाल दी थी। शराब को बेड से लेकर कमरे के गेट तक फैलाया गया, ताकि आग तेजी के साथ फैले।

    Delhi Murder News

    यही नहीं सुमित गैस सिलिंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है। इसलिए उसे पता था कि सिलिंडर कैसे और कितनी देर में फटेगा। इसी के अनुसार योजना बनाकर उसने कमरे से निकलने के कुछ ही समय पूर्व सिलिंडर से गैस लीक कर उसे रामकेश के सिर के पास रख दिया। ताकि शव के चीथड़े उड़ जाएं।

    पूरी तैयारी के बाद अमृता और सुमित कश्यप फ्लैट के मेन गेट पर पहुंचे। यह लोहे का जाली वाला दरवाजा था। हादसा एकदम असली लगे इसलिए कुंडी के पास लगी लोहे की जाली को बाहर से हटाकर अंदर से कुंडी बंद कर दी। बाद में जाली को लगाने के बाद जलता जलता हुआ लाइटर अंदर फेंककर भाग निकले।

    ऐसे गहराया पुलिस का शक

    घटना की छानबीन के दौरान फोरेंसिक टीम को फटा हुआ सिलिंडर कमरे में मिला जो अटपटा था। किचन के पास कहा हिस्सा उस तरह से क्षतिग्रस्त नहीं था, जिस तरह से होना चाहिए था। रामकेश के स्वजन ने शक जताया तो सीसीटीवी खंगाले गए। इसमें रामकेश के फ्लैट में पांच अक्टूबर की रात 8.30 बजे दो युवक जाते हुए दिखे फिर 39 मिनट बाद एक युवक मुंह ढके बाहर भागता देखा गया।

    फुटेज में दिखा की आग लगने के बाद करीब 2.57 बजे दो लोग मुंह ढककर बाहर आ रहे हैं। इनमें एक अमृता थी, जो रामकेश की शर्ट पहनकर निकली थी। जांच में अमृता का मोबाइल भी लगातार बंद मिला। इससे ही पुलिस का शक गहराया।

