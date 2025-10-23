थप्पड़ के बदले मासूम का कत्ल करने वाला 24 घंटे में गिरफ्तार, हत्यारे ने पूछताछ में कबूला जुर्म
दिल्ली के नरेला में एक पांच वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बच्चे के पिता से बदला लेने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया था, क्योंकि बच्चे के पिता ने उसे थप्पड़ मारा था और नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से खून से सने कपड़े बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नरेला में पांच वर्षीय बच्चे की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी को बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मलकागंज से वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। टीम ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सोशल रूट्स पर निगरानी बढ़ाई।
पुलिस के अनुसार, तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन मलकागंज क्षेत्र में ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने दबिश दी और आरोपी नीतू सहाय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से खून से सने कपड़े बरामद किए हैं।
यह भी पढ़ें- बिहार के चार मोस्ट वांटेड बदमाश दिल्ली में ढेर, एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया
वहीं, आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे के पिता के थप्पड़ मारे जाने और नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे नरेला पुलिस को बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि एक ट्रांसपोर्टर का बेटा उनके घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया। कुछ देर बाद बच्चे का शव पास ही रहने वाले पीड़ित के चालक नीतू के कमरे से बरामद हुई।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित नीतू सहाय (28) मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के पोखरौनी गांव का रहने वाला है, जो यहां नरेला के न्यू सन्नोठ कालोनी स्थित गोघा मोड़ के पास किराये के कमरे में रहता था। जो पीड़ित ट्रांसपोर्टर की महिंद्रा चैंपियन गाड़ी चलाता था, लेकिन एक महीने पहले उसे काम से निकाल दिया गया था। आरोपित शराब पीने का आदी और झगड़ालू स्वभाव का है।
झगड़े के बाद ट्रांसपोर्टर ने चालक को मारे थे थप्पड़
पुलिस जांच में पता चला कि 20 अक्टूबर की शाम आरोपित का ट्रांसपोर्टर के दूसरे चालक वसीम से झगड़ा हुआ था। वसीम ने शिकायत की तो ट्रांसपोर्टर ने नीतू को फटकार लगाई और दो-चार थप्पड़ मारे। इससे नाराज होकर आरोपित ने बदला लेने की ठान ली।
बच्चे को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था आरोपी
पुलिस जांच में पता चला कि जब बच्चा 21 अक्टूबर की दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी आरोपी वहां पहुंचा। जिसने बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। जहां उसने ईंट से सिर कुचला, फिर चाकू से गला रेतकर पेट में कई चाकू मारकर हत्या कर दी।
संयुक्त टीम ने 24 घंटे में आरोपित को ढूंढ निकाला
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के निर्देश पर थाना नरेला, एएटीएस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम बनाई गई। टीमों ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और इंटरस्टेट रूट्स पर निगरानी बढ़ाई। तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित की लोकेशन मलकागंज क्षेत्र में ट्रेस की गई।
पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और आरोपी नीतू सहाय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपित से पूछताछ जारी है और वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।