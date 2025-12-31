Language
    दिल्ली में मोबाइल झपटमारी का किया विरोध तो बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को मारी गोली

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:17 AM (IST)

    दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मोबाइल झपटमारी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक सब्जी विक्रेता आदिल को गोली मार दी। आदिल को जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती करा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जाफराबाद इलाके में बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि मोबाइल फोन झपटमारी का विरोध करने पर बदमाशों ने सब्जी विक्रेता पर गोली मार दी। घायल की पहचान चौहान बांगर के आदिल के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़ित को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।

    उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के मुताबिक, मंगलवार दोपहर जाफराबाद थाना पुलिस को ब्रह्मपुरी रोड पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आदिल को पास के जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया।

    जहां उसका उपचार जारी है। आदिल ने बताया कि जब वह पूजा पब्लिक स्कूल वाली गली से गुजर रहा था, तभी दो बदमाशों ने उससे मोबाइल फोन झपटने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी और मौके से भाग गए।


    पुलिस ने मौके पर क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने वहां से साक्ष्य हासिल किए। आदिल के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को कब्जे में कर लिया है। पुलिस फुटेज में कैद बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।