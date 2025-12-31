दिल्ली में मोबाइल झपटमारी का किया विरोध तो बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को मारी गोली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जाफराबाद इलाके में बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि मोबाइल फोन झपटमारी का विरोध करने पर बदमाशों ने सब्जी विक्रेता पर गोली मार दी। घायल की पहचान चौहान बांगर के आदिल के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़ित को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।

उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के मुताबिक, मंगलवार दोपहर जाफराबाद थाना पुलिस को ब्रह्मपुरी रोड पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आदिल को पास के जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार जारी है। आदिल ने बताया कि जब वह पूजा पब्लिक स्कूल वाली गली से गुजर रहा था, तभी दो बदमाशों ने उससे मोबाइल फोन झपटने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी और मौके से भाग गए।