दिल्ली में नाबालिगों ने दो बहनों पर की अभद्र टिप्पणियां, विरोध करने पर चचेरे भाइयों को पीटा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फर्श बाजार इलाके में एक नाबालिग ने गली से गुजर रही दो नाबालिग बहनों पर अभद्र टिप्पणी कर दी। दोनों बहनों ने विरोध किया तो नाबालिग ने उनपर हमला कर दिया। बहनों के शोर मचाने पर उनके दो चचेरे भाई आ गए। आरोप है कि आरोपित ने फोन करके अपने दो दोस्तों को बुला लिया। तीनों ने मिलकर बहनों के दोनों भाइयों की जमकर पीटाई कर दी। इसके साथ ही गली में खड़ी एक स्कूटी व बाइक पर डंडों से ताबड़तोड़ वार व पत्थर बरसाकर क्षतिग्रस्त कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इलाके के लोगों ने जमा होकर जब उनका विराेध किय तो वह हत्या की धमकी देने लगे। वारदात को अंजाम देकर आरोपित अपने हाथ में डंडे लहराते हुए भाग गए। 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर फर्श बाजा थाना ने छेड़छाड़, याैन शोषण, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों आरोपित नाबालिगों को पकड़ लिया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि शनिवार शाम को छह बजे सूचना मिली थी दो नाबालिगों से छेड़छाड़ की गई है। विरोध करने पर उन्हें व उनके चचेरे भाइयों को पीटा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 16 वर्षीस नाबालिग लड़की ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ जा रही थी। अचानक से एक नाबालिग आया और उनपर अभद्र टिप्पणी करने लगा। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। उनके भाई आए तो उन्हें भी पीटा। इसके बाद दो वाहनों में डंडों वे पत्थरों से तोड़फोड़ की।