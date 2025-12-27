दिल्ली में नाबालिगों ने दो बहनों पर की अभद्र टिप्पणियां, विरोध करने पर चचेरे भाइयों को पीटा
पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार में एक नाबालिग ने दो बहनों पर अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहनों और उनके चचेरे भाइयों पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फर्श बाजार इलाके में एक नाबालिग ने गली से गुजर रही दो नाबालिग बहनों पर अभद्र टिप्पणी कर दी। दोनों बहनों ने विरोध किया तो नाबालिग ने उनपर हमला कर दिया। बहनों के शोर मचाने पर उनके दो चचेरे भाई आ गए। आरोप है कि आरोपित ने फोन करके अपने दो दोस्तों को बुला लिया। तीनों ने मिलकर बहनों के दोनों भाइयों की जमकर पीटाई कर दी। इसके साथ ही गली में खड़ी एक स्कूटी व बाइक पर डंडों से ताबड़तोड़ वार व पत्थर बरसाकर क्षतिग्रस्त कर दिया।
इलाके के लोगों ने जमा होकर जब उनका विराेध किय तो वह हत्या की धमकी देने लगे। वारदात को अंजाम देकर आरोपित अपने हाथ में डंडे लहराते हुए भाग गए। 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर फर्श बाजा थाना ने छेड़छाड़, याैन शोषण, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों आरोपित नाबालिगों को पकड़ लिया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि शनिवार शाम को छह बजे सूचना मिली थी दो नाबालिगों से छेड़छाड़ की गई है। विरोध करने पर उन्हें व उनके चचेरे भाइयों को पीटा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 16 वर्षीस नाबालिग लड़की ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ जा रही थी। अचानक से एक नाबालिग आया और उनपर अभद्र टिप्पणी करने लगा। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। उनके भाई आए तो उन्हें भी पीटा। इसके बाद दो वाहनों में डंडों वे पत्थरों से तोड़फोड़ की।
पुलिस ने फुटेज से आरोपितों की पहचान की और उन्हें पकड़ लिया। तीनों आरोपित नाबालिग हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है आरोपित समुदाय विशेष से हैं। गलियों में युवतियों का चलना मुश्किल हो गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दोनों लड़कियों के चाचा के बेटों को पीटा। वाहन भी तोड़ दिए। इससे समझा जा सकता है कि आरोपितों का दुस्साहस कितना बड़ गया है। पुलिस सिर्फ तीन आरोपित बता रही है, जबकि सीसीटीवी में आरोपितों की संख्या छह से अधिक है।
