दिल्ली: प्रेमनगर में नाबालिग ने दो राहगीरों पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू, एक की मौत; आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। प्रेमनगर में लूटपाट के इरादे से एक नाबालिग ने कुछ मिनट के अंतराल पर दो राहगीरों पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय एक राहगीर की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक पर नाबालिग ने चाकू से ताबड़-तोड़ 10 से 12 बार वार किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना से कुछ ही दूरी पर एक अन्य राहगीर से मोबाइल लूटा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। घायल की हालत स्थिर है, महरम-पट्टी के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर आरोपित नाबालिग को पकड़ लिया है।

दोनों ही राहगीर अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। मृतक टैंकर पर सहायक की नौकरी करते थे और मूलत: से गौंडा जिला (उत्तर प्रदेश) के बनगांव के रहने वाले थे। यह वारदात कल रात लगभग साढ़े 10 बजे प्रेमनगर में कटारिया रोड पर हुई। कटारिया रोड से अपने घर लौट रहे युवक को रोका और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। नाबालिग चाकू से युवक को सड़क पर गिराकर चाकू से लगातार वार करता रहा। लगभग 15-16 चाकू लगने के बाद घायल युवक उठकर अपने घर की ओर दौड़ा। घटनास्थल से लगभग सौ मीटर दूर पर नाबालिग ने दीपक नामक युवक से मोबाइल छीना और इसके बाद उस पर चाकू से हमला बोल दिया। दोनों घायलों को मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद निवासी प्रेम नगर के रूप में हुई। विनोद अपने परिवार के साथ प्रेमनगर में रहता था और पेट्रोल के टैंकर में सहायक का काम करता था।

घायल की पहचान 28 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में हुई है। जो मूलतः उन्नाव जिले के राजबहादुर खेड़ा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। दीपक एक दिन पहले ही अपने गांव से लौटा था और बैग बनाने का काम करता था।

बताया जाता है कि दीपक गर्दन पर चाकू लगा। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें नाबालिग युवक को चाकू से गोदते हुए दिखाई दे रहा है। चाकू मारने के बाद नाबालिग गली में चाकू लेकर खुलेआम सड़क पर घूम रहा है।

नाबालिग भी प्रेमनगर का रहने वाला है। मृतक विनोद की मां मीना ने बेटे की जान लेने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। दीपक के स्वजन का कहना है कि लोगों में डर का माहौल है। पुलिस को लोगाें की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए।