    दिल्ली: मस्जिद में विवाद के बाद नाबालिग की चाकू मारकर हत्या; कमर, पेट, हाथ, चेहरे पर ताबड़तोड़ 12 बार किया गया वार

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    दिल्ली में एक मस्जिद के पास झगड़े के बाद एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के को चाकू मारकर मार डाला गया। उस पर कई बार वार किए गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों को ढूंढ रही है। इस घटना से इलाके में तनाव है और मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है।

    नमाज के बाद एक नाबालिग ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर गली में 15 वर्षीय नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक अल फैज (फाइल फोटो)।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। ज्योति नगर इलाके में शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान दो नाबालिगों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नमाज के बाद एक नाबालिग ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर गली में 15 वर्षीय नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अल फैज के रूप में हुई है।

    दोनों आरोपित दबोचे गए

    वारदात को अंजाम देने के दाैरान चाकू लगने से दोनों नाबालिगों के हाथ जख्मी हो गए। उनका जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ज्योति नगर थाना पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। दोनों आरोपितों को पुलिस ने दबोच लिया है।

    अल फैज अपने परिवार के साथ कर्दमपुरी में रहता था। परिवार में माता-पिता, बहन और एक भाई है। वह पत्राचार से दसवीं में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता अबरार पेशे से आटो चालक हैं।

    परिवार ने बताया कि अल फैज रात नौ बजे बाहर से घर आया और परिवार के साथ खाना खाया। साढ़े दस बजे अमान नाम का दोस्त घर पर आया और उसे अपने साथ जबरन ले गया।

    सीसीटीवी से की गई हत्यारों की पहचान

    बाहर से घर के दरवाजे की कुंडी भी लगा दी। घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर अल फैज काे वह नाबालिग मिला जिससे उसका विवाद हुआ था। नाबालिग व उसके भाई ने अल फैज को देखते ही उसपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। कमर, पेट, हाथ, चेहरे समेत शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 12 वार किए हैं।

    अल फैज को घायल करने के बाद आरोपित ही उसे एक निजी क्लीनिक में डाॅक्टर के पास लेकर गए, वहां से आरोपित फरार हो गए। क्षेत्र के लोगों ने घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पुलिस ने आरोपितों की पहचान की और उन्हें पकड़ा।

    पूछताछ में कबूली सच्चाई

    आरोपितों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि शुक्रवार शाम को वह इलाके की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे। वहां उनके बीच विवाद हो गया था। उन्होंने जान गंवाने वाले को धमकी दी थी वह उसे बाहर बताएंगे।

    "दो आरोपितों को पकड़ा गया है। बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।"

    -आशीष मिश्रा, उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त।

