60 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म के बाद नाबालिग ने की थी हत्या, बालिग की तरह चला मुकदमा; आठ साल बाद दोषी करार

धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। फुटपाथ पर 15 साल से रह रहीं मानसिक तौर पर अस्वस्थ्य 60 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आठ साल बाद रोहिणी जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। नाबालिग आरोपी को बालिग मानने हुए न्यायालय ने दुष्कर्म व हत्या की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगली सुनवाई सात नंवबर को होगी, इस दिन बहस के बाद संभवत: सजा का एलान होगा। नाबालिग ने धातु की राॅड से महिला को बड़ी ही निर्दयता से मारा। महिला के शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान पाए गए। राॅड से महिला के अंदरुनी अंगों में भी चोट पहुंचाई। वारदात के दिन किशोर की उम्र आयु 16 वर्ष, 11 माह और 22 दिन थी।

जघन्य अपराध को देखते हुए न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड की सहमति के बाद किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 19(1) के अंतर्गत नाबालिग पर वयस्क अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद आठ साल पुराने इस मामले में किशोर को दोषी करार दिया।

नाबालिग नवंबर 2017 से प्रोटेक्टिव कस्डटी (सुरक्षात्मक हिरासत) में है। 89 पेज के अपने निर्णय में न्यायालय ने किशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 302 (हत्या) की धारा के तहत दोषी करार दिया है। लगभग आठ साल चले इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी के अलावा पुलिस, फारेंसिक टीम, डाक्टर समेत 28 लोगों ने गवाही दी।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि धारा 375 (ख) के अनुसार, यदि कोई वस्तु (लिंग के अलावा) किसी भी हद तक महिला की योनी, मूत्रमार्ग या गुदा में डाली जाती है तो यह दुष्कर्म माना जाएगा। तथ्यों के अनुसार, सीसीएल ने मृतका के अंदरुनी अंगों में राड डाली थी, और यह कृत्य स्वयं नाबालिग के कृत्य को दुष्कर्म की परिभाषा में लाने के लिए पर्याप्त है।

भले ही गवाहों के बयानों में मृतका के अंदरुनी अंगों में किशोर के गुप्तांग डालने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न हो, फिर भी मृतका के अंदरुनी अंगों में राड डालने का कृत्य दुष्कर्म माना जाएगा। मुख्य लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने दलील दी कि महिला के खून के छींटे नाबालिग के कपड़ों पर पाए गए।

बेहद निर्दयता से बुजुर्ग महिला को मारा यह सनसनीखेज वारदात 25 नंबवर 2017 को रात 11:40 मिनट की है। बादली फैक्ट्री क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला फुटपाथ पर 15 साल से रह रही है। उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी गार्ड ने पुलिस को बताया कि किशोर को लोहे की राड से महिला को मारते हुए देखा। उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भागने मे सफल रहा। इसके बाद पुलिस आरोपित को उसके घर से पकड़ा। चार दिन बाद 29 तारीख को महिला की मौत हो गई। महिला के शरीर पर एक दर्जन से ज्यादा चोट के निशान पाए गए।