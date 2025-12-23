Language
    दिल्ली में नाबालिग लड़की ने युवक पर लगाया अपहरण के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, पानी सप्लाई करता है काम

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    दिल्ली में एक 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पानी सप्लाई का काम करता है। पुलिस ने ...और पढ़ें

    rape (5)

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भलस्वा डेरी इलाके में एक 16 वर्षीय लड़की ने एक युवक पर अपहरण के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के आरोप पर पुलिस ने लिए 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल, पुलिस ने अपहरण का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित नाबालिग के पिता के साथ पानी के कैंपर सप्लाई करने का काम करता था। दोनों एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे।

    जानकारी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार को हुई जब आरोपित पीड़िता के घर कुछ पानी के कैंपर लेने आया था। आरोपित ने लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ भागने के लिए राजी कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को आरोपित उसके घर आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। लड़की की पढ़ाई को लेकर अपने माता-पिता से लड़ाई हुई थी और वह परेशान थी।

    ऐसे में वह आरोपित के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपित ने पीड़िता को जहांगीरपुरी में अपने किराये के फ्लैट में ले गया, नाबालिग का आरोप है कि उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। वह बाद में दिल्ली से भागने की योजना बना रहा था। लड़की के परिवार ने शुक्रवार को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार सुबह इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

    अपहरण का मामला तुरंत दर्ज कर लड़की का पता लगाने के लिए टीम गठित की गई। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज चेक किए। टीम ने पीड़िता के माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों से जानकारी इकट्ठा की, साथ ही काल डिटेल रिकार्ड भी खंगाली। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर टीम ने पीड़िता को समता विहार इलाके में ढूंढ निकाला। वहीं, आरोपितों को भी पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच ने आगे की कार्रवाई के भलस्वा डेरी थाना पुलिस को सूचित कर दिया।

