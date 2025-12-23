दिल्ली में नाबालिग लड़की ने युवक पर लगाया अपहरण के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, पानी सप्लाई करता है काम

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भलस्वा डेरी इलाके में एक 16 वर्षीय लड़की ने एक युवक पर अपहरण के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के आरोप पर पुलिस ने लिए 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल, पुलिस ने अपहरण का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित नाबालिग के पिता के साथ पानी के कैंपर सप्लाई करने का काम करता था। दोनों एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार को हुई जब आरोपित पीड़िता के घर कुछ पानी के कैंपर लेने आया था। आरोपित ने लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ भागने के लिए राजी कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को आरोपित उसके घर आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। लड़की की पढ़ाई को लेकर अपने माता-पिता से लड़ाई हुई थी और वह परेशान थी।

ऐसे में वह आरोपित के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपित ने पीड़िता को जहांगीरपुरी में अपने किराये के फ्लैट में ले गया, नाबालिग का आरोप है कि उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। वह बाद में दिल्ली से भागने की योजना बना रहा था। लड़की के परिवार ने शुक्रवार को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार सुबह इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।