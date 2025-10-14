अब दिल्ली के इस इलाके में फटाफट होंगे काम, मंत्री ने 3 करोड़ के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में जर्जर सड़क, जाम सीवर व अन्य समस्याओं से जूझ रहे उत्तम नगर बाल उद्यान रोड के लोगाें को तब बड़ा आश्चर्य हुआ, जब उनके बीच दिल्ली सरकार के मंत्री स्वयं उनकी सुधि लेने पहुंचे।

क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश सरकार में कई विभागों की कमान संभाल रहे मंत्री आशीष सूद दिल्ली सरकार आपके द्वार योजना के तहत सोमवार को बाल उद्यान रोड पहुंचे। यहां प्रदेश सरकार के मोबाइल वैन में बैठे मंत्री को अपनी समस्याएं सुनाने न सिर्फ बाल उद्यान रोड बल्कि अन्य मोहल्लों के लोग भी पहुंचे।

मंत्री ने समस्याओं को स्वयं किया नोट माेबाइल वैन में मंत्री स्वयं बैठे थे। लोग बारी बारी से उनके सामने आकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे थे। मंत्री फाइल में समस्याओं को नोट कर रहे थे। लोगों से उनके मोबाइल नंबर लेकर उन्हें यह बताते थे कि इस नंबर पर आपकी समस्या से जुड़े विभागीय अधिकारी आपसे संपर्क कर समाधान की दिशा में हो रहे अद्यतन कार्य की आपको समय समय पर जानकारी देंगे। यदि जानकारी नहीं मिले तो अगली बार जब मैं इलाके में आउंगा तो मुझे बताइएगा। लोगों की शिकायतों के प्रति उपेक्षित रहने वाले अधिकारी तलब किए जाएंगे।

उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया की उनकी सभी क्षेत्रीय समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा की क्षेत्र के निवासी जो विधायक कार्यालय आने में असमर्थ है उनके लिए यह मोबाइल वैन उनके दरवाजे पर भेजने की भी व्यवस्था की गई है। मोबाइल वैन को जनता के द्वार तक पहुंचाना दिल्ली की किसी भी विधानसभा में नया प्रयोग है। इससे न केवल जनता विधायक से अपना जुड़ाव महसूस करती है बल्कि लोगो को अपनी समस्या का शीघ्र समाधान भी मिल जाता है।

कई जगह उद्घाटन मंत्री आशीष सूद ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से कई प्रमुख कार्यों का शुभारंभ किया। इनमें सीतापुरी में पुरानी सीवर लाइन को बदलना, महावीर एन्क्लेव में सीवर लाइन बदलने का काम, जीवन पार्क क्षेत्र में नई पानी की लाइन बिछाना, उत्तर नगर में पुरानी पानी की लाइन बदलना, दयाल सर रोड से शुक्र बाजार तक सीवर सुधार कार्य शामिल रहे।

वहीं, उद्घाटन के दौरान आशीष सूद ने लोगों से कहा किजनकपुरी के निवासियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के हजारों निवासियों को स्वच्छ जल आपूर्ति, बेहतर सीवर प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण का लाभ मिलेगा। रेखा सरकार के नेतृत्व में दिल्ली में जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनकपुरी में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाना हमारी प्रतिबद्धता है ताकि हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें।

एक दशक से उपेक्षित रही जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र आशीष सूद ने कहा कि पिछले करीब एक दशक से जनकपुरी विधानसभा में रखरखाव के नाम पर सीवर और पानी की लाइनों पर कोई काम नहीं हुआ था। विकास और जन-सुविधाओं के क्षेत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछली सरकार के कार्यालय में जनकपुरी उपेक्षा का शिकार रहा है।