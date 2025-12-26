पटरी पर वापस लौटी पहली मेट्रो ट्रेन 'टीएस#01', दिल्ली मेट्रो की 23वीं वर्षगांठ पर यात्रियों ने जीए पुराने दिन
दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन 'टीएस#01' 23वीं वर्षगांठ पर वापस पटरी पर लौट आई है। यात्रियों ने इस अवसर पर पुराने दिनों की यादें ताजा की। यह ट्रेन दिल्ली ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू होने की 23वीं वर्षगांठ पर गुरुवार को खास नजारा देखने को मिला। सबसे पहली ट्रेन 'टीएस#01', जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर कभी चली थी, उसे आज विशेष ट्रेन के रूप में चलाया गया।
यह ट्रेन ठीक उसी 8.3 किलोमीटर लंबे शाहदरा से तीस हजारी खंड पर दौड़ी, जहां दिसंबर 2002 में ठीक इसी दिन मेट्रो ने पहली बार यात्रियों को सेवा देनी शुरू की थी।इस विशेष रन का मकसद यात्रियों को दिल्ली मेट्रो के उस ऐतिहासिक पल की याद ताजा कराना था, जब पहली बार यात्रियों को लेकर ट्रेन चली थी।
The first ever train to run on the Delhi Metro network 'TS#01' was operated as a special train today to celebrate the anniversary of commencement of Delhi Metro services for passengers on this very day back in 2002 on 8.3 km section from Shahdara to Tis Hazari.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) December 25, 2025
The train ran… pic.twitter.com/fnfetB1fOR
कई यात्री भावुक हो गए और पुरानी यादों में खो गए। इस खुशी के मौके पर ट्रेन 'टीएस#01' को खूबसूरती से सजाया गया था। फूलों की मालाएं और एक विशेष स्मृति बैनर लगाया गया था। स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों का फूल देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कई यात्रियों ने सेल्फी लीं और इस पल को सोशल मीडिया पर साझा किया।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन मेट्रो की यात्रा के उन शुरुआती दिनों को याद करने के लिए किया गया, जब दिल्लीवासियों के लिए मेट्रो एक सपना सच होने जैसा था।
आज दिल्ली मेट्रो विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क में से एक है और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।यात्रियों का कहना था कि इस विशेष ट्रेन में सफर करके ऐसा लगा जैसे समय में पीछे चले गए हों।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।