    यात्रियों के लिए मेट्रो बनेगी अधिक सुगम, तकनीक और सहयोग के लिए साथ आए कई देश

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन ने यूआईटीपी इंडिया अर्बन रेल काॅन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया, जिसमें फ्रांस, कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया समेत कई देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। साइबर सुरक्षा, मेट्रो के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने तकनीक और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई और शहरी रेल प्रणालियों के विकास पर विचार साझा किए।

    मेट्रो भवन में डीएमआरसी की ओर आयोजित काॅन्फ्रेंस में शामिल अलग-अलग देशों के प्रतिनिधिगण। सौ. डीएमआरसी

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीक को बढ़ाकर मेट्रो को अधिक सुगम बनाने के लिए बृहस्पतिवार को मेट्रो भवन में कई देशों के प्रतिनिध जुटे। दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन की ओर से यूआईटीपी इंडिया अर्बन रेल कान्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया।

    साइबर सुरक्षा पर केंद्रित कार्यक्रम में फ्रांस, कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया और तकनीक व सहयोग साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

    बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व एवं प्रथम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डाॅ. गुलशन राय ने वैश्विक शहरी रेल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने वाले नवीनतम विकास, नवाचारों और उभरते रुझानों पर अनुभव साझा किए।

    वदीं अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों ने साइबर-सक्षम मेट्रो के साथ ही मेट्रो रेल का आधुनिकीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन अनुभव का अंतर्संबंध, भारत और विदेशों में शहरी रेल प्रणालियों के लिए रोडमैप, परिचालन तकनीक की सुरक्षा आदि पर परिचर्चा की।

