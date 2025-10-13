Language
    शॉर्ट सर्किट के बाद कुतुबमीनार स्टेशन पर रुकी मेट्रो, स्पार्किंग की आवाज सुनकर एकदम से बाहर भागे यात्री

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    दिल्ली के कुतुबमीनार स्टेशन पर येलो लाइन की मेट्रो में तकनीकी खराबी आई। शाम 6:11 बजे, ओवरहेड इक्विपमेंट वायर से जुड़े पेंटाग्राफ में शॉर्ट-सर्किट हुआ, जिससे वह ऊपर-नीचे होने लगा। यात्री डर गए। डीएमआरसी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन में बदलाव के कारण हुआ, जिसे स्टेशन पर ठीक किया गया। जांच के बाद ट्रेन यात्रियों को लेकर रवाना हुई।

    जांच के बाद मेट्रो को रवाना किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक जाने वाले यलो लाइन पर सोमवार की शाम कुतुबमीनार स्टेशन पर अचानक मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई।

    ट्रेन जैसे ही शाम 6:11 बजे रुकी पिछले हिस्से में ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) वायर से जुड़ने वाले पेंटाग्राफ के पास शार्ट-सर्किट होने लगा। साथ ही पेंटाग्राफ भी ऊपर नीचे होने लगा।

    आवाज सुनकर यात्री एकदम से बाहर निकल आए। डीएमआरसी मुताबिक लाइन पर इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में बदलाव होने पर इस तरह की स्थिति बनती है, जो सामान्य है।

    आमतौर पर इसे स्थानीय स्तर पर ठीक भी कर लिया जाता है। इसमें भी स्टेशन स्तर पर खराबी को दूर करने का प्रयास किया गया। पेटाग्राफ को बार-बार चेक किया गया। पूरी तरह आश्वस्त होने पर उसी ट्रेन से यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

