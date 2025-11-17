दिल्ली में तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले, CM रेखा गुप्ता का बड़ा एलान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक के नाम से जाना जाएगा, और निर्माणाधीन पीतमपुरा नॉर्थ स्टेशन का नाम हैदरपुर मेट्रो स्टेशन होगा। यह निर्णय स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर गांव में रेजांगला शहीद पवित्र राज कलश यात्रा का स्वागत किया और कहा कि हैदरपुर विकसित दिल्ली की नई पहचान बन रहा है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की। इनमें एक मौजूदा मेट्रो स्टेशन और दो निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। वीआईपीएस कॉलेज के पास निर्माणाधीन पीतमपुरा नॉर्थ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर हैदरपुर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय पहचान को स्पष्ट करने और यात्रियों की सुविधा के लिए तीनों मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को हैदरपुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर गांव पहुंचने पर रेजांगला शहीद पवित्र राज कलश यात्रा का स्वागत किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने घोषणा की कि मौजूदा पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्यूयू-ब्लॉक में प्रस्तावित नॉर्थ पीतमपुरा स्टेशन का नाम अब नॉर्थ पीतमपुरा-प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन होगा। प्रस्तावित पीतमपुरा नॉर्थ मेट्रो स्टेशन का नाम अब हैदरपुर गांव मेट्रो स्टेशन होगा। गौरतलब है कि हाल ही में हैदरपुर गाँव के निवासियों ने पीतमपुरा उत्तर मेट्रो स्टेशन के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह मेट्रो स्टेशन हैदरपुर गाँव की ज़मीन पर बना है, इसलिए इसका नाम हैदरपुर गाँव के नाम पर रखा जाना चाहिए।
इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि रेजांगला युद्ध के वीर शहीदों के सम्मान में आयोजित पवित्र रज कलश यात्रा का आज हैदरपुर आगमन एक गौरवशाली क्षण है। यह पवित्र यात्रा पूरे देश को "राष्ट्र प्रथम" की भावना से जोड़ने वाला एक सशक्त संदेश देती है। हैदरपुर गाँव की धरती अपने आप को धन्य मानती है कि वीर शहीदों की पावन स्मृति यहाँ पहुँची है।
उन्होंने कहा कि हैदरपुर गाँव विकसित दिल्ली की नई पहचान का प्रतीक बन रहा है, जहाँ परंपराओं का सम्मान किया जाता है और आधुनिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। मैक्स अस्पताल रोड के चौड़ीकरण और अंडरपास के निर्माण का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है, जिससे निवासियों को बेहतर, सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। हमारी सरकार इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विधायक दीपक चौधरी भी उपस्थित थे।
धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ते हैं: रेखा गुप्ता
शालीमार बाग के बीटी ब्लॉक में आयोजित श्री राम कथा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कथा सुनने के लिए समाज के सभी वर्गों का एकत्र होना दर्शाता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएँ हमें एकजुट और प्रेरित करती हैं, हमारे धैर्य, मर्यादा और कर्तव्य की भावना को गहरा करती हैं।
उन्होंने कहा कि श्री राम कथा और रुक्मिणी विवाह कार्यक्रम भक्ति, एकता और सद्भाव का एक सुंदर संगम हैं। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग के एडी ब्लॉक स्थित कात्यायनी माता मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि माता कात्यायनी मंदिर का पावन परिसर हमेशा आत्मीयता, शांति और आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता रहा है।
