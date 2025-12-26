Delhi Metro की इस लाइन में आई सिग्नलिंग की समस्या, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ओखला बर्ड सैंक्चुअरी और बोटैनिकल गार्डन स्टेशन के बीच शुक्रवार को सिग्नलिंग की समस्या आई। इस कारण ट्रेन सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को इस दौरान असुविधा झेलनी पड़ी। वहीं अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य चल रही थी।

डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि तकनीकी टीमों ने तत्काल ही इस समस्या को सुलझा लिया और फिर से संचालन सामान्य हो गई।

Magenta Line Update



Delay in train services on the Magenta Line between Okhla Bird Sanctuary and Botanical Garden station due to signalling issues.



Normal services on all other lines. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) December 26, 2025

मैजेंटा लाइन पर सेवाएं हुईं बहाल

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर पहले सिग्नलिंग समस्या के कारण हुई देरी अब खत्म हो गई है। सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों को सूचित किया कि अब ट्रेनें निर्धारित समय पर चल रही हैं।