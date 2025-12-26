Language
    Delhi Metro की इस लाइन में आई सिग्नलिंग की समस्या, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ओखला बर्ड सैंक्चुअरी और बोटैनिकल गार्डन स्टेशन के बीच सिग्नलिंग की समस्या आने से शुक्रवार को ट्रेन सेवाओं में देरी हु ...और पढ़ें

    दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन में आई सिग्नलिंग की समस्या।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ओखला बर्ड सैंक्चुअरी और बोटैनिकल गार्डन स्टेशन के बीच शुक्रवार को सिग्नलिंग की समस्या आई। इस कारण ट्रेन सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को इस दौरान असुविधा झेलनी पड़ी। वहीं अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य चल रही थी।

    डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि तकनीकी टीमों ने तत्काल ही इस समस्या को सुलझा लिया और फिर से संचालन सामान्य हो गई।

    मैजेंटा लाइन पर सेवाएं हुईं बहाल

    दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर पहले सिग्नलिंग समस्या के कारण हुई देरी अब खत्म हो गई है। सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों को सूचित किया कि अब ट्रेनें निर्धारित समय पर चल रही हैं।