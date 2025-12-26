Delhi Metro में होगा लग्जरी कोच, कैब से घर और ऑफिस ड्रॉप की भी सुविधा; प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से जंग के क्रम में अब धनी तबके को भी मेट्रो की सवारी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। छह बोगियों वाले मेट्रो में एक लग्जरी कोच जोड़ा जाएगी। साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर लग्जरी कैब भी उनके लिए तैनात किए जाएंगे, जो उन्हें घर या दफ्तर छोड़ेगी।

इसका बढ़िया शुल्क उनसे लिया जाएगा। यह अतिरिक्त शुल्क मेट्रो में सामान्य लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर करने में खर्च होंगे। लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में बृहस्पतिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ये घोषणा की।

35 लाख लोग रोज करते हैं दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल उन्होंने कहा कि इस पहल से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सड़कों पर कम वाहन निकलेंगे तो धुआं भी कम होगा और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली मेट्रो का प्रतिदिन 35 लाख लोग उपयोग करते हैं। रोजाना लगभग 65 लाख राइड होती है।

सोचिए यदि मेट्रो की मौजूदगी न होती तो आज दिल्ली में प्रदूषण की क्या दशा होती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली पिछले 20 वर्षों से कराह रही है। किसी ने इसे संभाला नहीं। सड़क से लेकर परिवहन और कचरा निस्तारण तक की समस्या है। राजधानी के लिए ऐसी 18 प्रकार की समस्याएं चिन्हित की गईं हैं।

दिल्ली-एनसीआर में 400 किमी से ज्यादा लंबी लाइन शहरी विकास मंत्रालय हर महीने दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर बिंदुवार समस्याओं के निवारण की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में जितना संभव हो सके मेट्रो का विस्तार करना शामिल है। वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में 400 किलोमीटर से भी लंबी लाइन कार्यरत है।