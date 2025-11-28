रविवार को सुबह चार बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा, MCD चुनाव में मतदान के चलते लिया गया फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 30 नवंबर को है। मतदान कर्मियों को मतदान स्थल पर पहुंचने में परेशानी न हो इसके लिए रविवार को सुबह चार बजे से मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होगी। तीन दिसंबर (बुधवार) को मतगणना के दिन भी सुबह चार बजे से मेट्रो का परिचालन होगा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मतदान व मतगणना के दिन सभी टर्मिनल से सुबह चार बजे मेट्रो सेवा शुरू होगी। सुबह छह बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिलेगी। उसके बाद नियमित समय-सारिणी के अनुसार परिचालन होगा। अंतिम ट्रेन सभी टर्मिनल से रात 11बजे के बजाय रात 11:30 बजे तक प्रस्थान करेगी।