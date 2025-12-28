Language
    अब एमसीडी के पार्क से लेकर सामुदायिक भवन हो सकेंगे ऑनलाइन बुक, सरकारी दफ्तरों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

    By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    दिल्ली में अब जन्मदिन और शादी जैसे कार्यक्रमों के लिए एमसीडी के सामुदायिक भवन और पार्कों की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। इस नई प्रक्रिया से नागरिकों को ...और पढ़ें

    एमसीडी ने पार्कों और सामुदायिक भवनों को बुक करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जन्मदिन से लेकर शादी समारोह समेत अन्य कार्यक्रमों के सामुदायिक भवन और पार्कों की बुकिंग के लिए दिल्ली नगर निगम के दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एमसीडी ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। जिसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लिए पार्कों व सामुदायिक भवनों की बुकिंग घर बैठे हो सकेगी। इस प्रक्रिया से बिचौलियों का हस्तक्षेप भी पूरी तरह से खत्म हो सकेगा। जिसका लाभ सीधे तौर पर नागरिकों को मिलेगा।

    महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि एमसीडी लगातार नागरिकों के हित मे पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में जुटी हुई है। हमने हाल ही में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस में पुलिस की मंजूरी को खत्म किया जबकि फैक्ट्री लाइसेंस को खत्म ही कर दिया। इसी प्रकार जनरल ट्रेड लाइसेंस को खत्म करके संपत्तिकर से जोड़ दिया। इससे नागरिकों को काफी सहूलियत हुई है।

    इसी दिशा में हमने ऐसे पार्क और सामुदायिक भवन जो कि जन्मदिन, हल्दी, शादी, रिशेप्शन समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए बुक किए जा सकते हैं उनकी बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन कर दी है। उन्होंने बताया कि पहले नागरिक आनलाइन देख सकते थे कि पार्क या सामुदायिक भवन खाली है या नहीं। बाकि बुकिंग की प्रक्रिया एमसीडी के जोनल आफिस में जाकर करनी पड़ती थी।

    अब नागरिक घर बैठे ही एमसीडी की वेबसाइट https://mcdonline.nic.in/bms/web/citizen/landingPage पर लाग इन करके आनलाइन बुक कर सकते हैं। साथ ही बुकिंग की राशि का भुगतान भी आनलाइन यूपीआइ या डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं।

    वहीं, सुरक्षा राशि भी आनलाइन जमा हो जाती है। इसके रिफंड के लिए भी एमसीडी के दफ्तर जाने की जरुरत नहीं हैं। इसकी प्रक्रिया भी आनलाइन होती है। जिस खाते से बुकिंग के लिए राशि जमा की गई है उसी खाते में सुरक्षा राशि वापस आ जाएगी।

    महापौर ने बताया कि एमसीडी के 90 पार्क और 323 सामुदायिक भवन हैं जिनमें कार्यक्रमों के लिए बुकिंग की जा सकती है। उन्होंने बताया कि एमसीडी इस वर्ष सामुदायिक भवनों में कार्यक्रमों के लिए 6913 बुकिंग हो चुकी हैं जबकि 2043 बुकिंग आने वाले वर्ष के लिए हो रखी हैं।

    इसी प्रकार 90 पार्कों में 396 बुकिंग इस वर्ष हो चुकी हैं। जबकि 213 बुकिंग आने वाले वर्ष के लिए बुक हो रखी हैं। महापौर ने बताया कि निजी बैक्वेंट हाल से एमसीडी के पार्क और सामुदायिक भवन काफी किफायती हैं। जिसमें मध्यमवर्गीय परिवारों के कार्यक्रम होते हैं। जबकि पार्कों में तो बड़े-बड़े शादी समारोह उच्च आय वर्ग के लोग करते हैं।