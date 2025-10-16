Language
    दीवाली से पहले MCD ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, बोनस के लिए पहली बार अपनाई डिजिटल प्रणाली

    By Lokesh Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:55 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम ने दीवाली से पहले कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस जारी कर दिया है, जिसकी राशि लगभग 48.70 करोड़ रुपये है। मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने इसे कर्मचारियों के लिए खुशी का तोहफा बताया। निगम ने बोनस वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाई है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ होगा।

    दीवाली से पहले MCD ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, बोनस के लिए पहली बार अपनाई डिजिटल प्रणाली।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीवाली से पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस समय से पहले जारी कर करीब 48.70 करोड़ रुपये की राशि अपने कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है।

    मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने घोषणा करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए खुशी और प्रोत्साहन का तोहफा बताया है। मेयर ने कहा कि निगम प्रशासन ने इस बार बोनस वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए पूरी तरह डिजिटल प्रणाली अपनाई है।

    दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार वित्त विभाग ने ऑनलाइन बोनस बिल जनरेशन और भुगतान प्रणाली को पे माॅड्यूल के माध्यम से लागू किया है। इस नई व्यवस्था ने बोनस वितरण को सरल, तेज और त्रुटिरहित बना दिया है।

    मेयर इकबाल सिंह ने बताया कि इस माॅड्यूल से न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त, पुनर्नियुक्त और दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी बोनस बिल तैयार किए जा सकते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है बल्कि बिलों की पुनः प्राप्ति और रिकार्ड रखरखाव भी आसान हुआ है।

    मेयर ने कहा कि बोनस राशि के समय पर क्रेडिट होने से कर्मचारियों को दिवाली से पहले आर्थिक राहत मिली है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वित्त विभाग की पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि निगम तकनीक के उपयोग से सुशासन और कर्मचारी संतुष्टि दोनों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

