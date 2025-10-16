दीवाली से पहले MCD ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, बोनस के लिए पहली बार अपनाई डिजिटल प्रणाली।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीवाली से पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस समय से पहले जारी कर करीब 48.70 करोड़ रुपये की राशि अपने कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है।

मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने घोषणा करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए खुशी और प्रोत्साहन का तोहफा बताया है। मेयर ने कहा कि निगम प्रशासन ने इस बार बोनस वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए पूरी तरह डिजिटल प्रणाली अपनाई है।

दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार वित्त विभाग ने ऑनलाइन बोनस बिल जनरेशन और भुगतान प्रणाली को पे माॅड्यूल के माध्यम से लागू किया है। इस नई व्यवस्था ने बोनस वितरण को सरल, तेज और त्रुटिरहित बना दिया है।

मेयर इकबाल सिंह ने बताया कि इस माॅड्यूल से न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त, पुनर्नियुक्त और दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी बोनस बिल तैयार किए जा सकते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है बल्कि बिलों की पुनः प्राप्ति और रिकार्ड रखरखाव भी आसान हुआ है।