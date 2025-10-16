Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए... दीपावली से पहले रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर बंद रहेगी ये सेवा 

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    दीपावली से पहले रेलवे ने दिल्ली के कुछ स्टेशनों पर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। मरम्मत कार्य के चलते प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और कुछ ट्रेनों का ठहराव रद रहेगा। रेलवे ने यात्रियों से योजना बनाते समय बदलाव को ध्यान में रखने का आग्रह किया है और असुविधा के लिए खेद जताया है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली और छठ पूजा में घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगी है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवा और प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 से 26 अक्टूबर तक पार्सल सेवा बंद रहेगी।

    उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की आवाजाही में किसी तरह अवरोध उत्पन्न न हो इसे ध्यान में रखकर प्लेटफार्म पर किसी तरह के पार्सल पैकेट नहीं रखे जाएंगे। पार्सल गोदाम को भी खाली किया जा रहा है।

    17 से 26 अक्टूबर तक नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल से न तो पार्सल भेजे जाएंगे और न दूसरे स्टेशनों से आने वाले पार्सल को उतारा जाएगा। अन्य क्षेत्रीय रेलवे को इसकी सूचना दे दी गई है।

    पंजीकृत समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सभी आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर समाचार पत्र और पत्रिकाओं को ले जाने की अनुमति होगी।यात्री अपने साथ कोच में निजी सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं।

    दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद

    रेलवे ने त्योहार पर भीड़ के मद्देनजर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवा के साथ प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी बंद करने का फैसला लिया है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था 15 से 28 अक्टूबर तक लागू रहेगी।