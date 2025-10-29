27 साल बाद फिर भाजपा के सामने बड़ी चुनौती, अब इस चुनाव में AAP-BJP में होगी कांटे की टक्कर

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इससे एक बार फिर से दिल्ली की राजनीतिक माहौल में गरमाहट आने लगी है। भाजपा व आम आदमी पार्टी दोनों ने इसका स्वागत करते हुए जीत का दावा किया है।

भाजपा के लिए इस चुनाव का विशेष महत्व है, क्योंकि 27 वर्षों के बाद दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के बाद अब उसकी पहली चुनावी परीक्षा है। उपचुनाव वाले वार्डों में शालीमार बाग भी शामिल है। यहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद थीं।

12 में से नौ वार्डों में भाजपा और तीन पर आप का कब्जा था। कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद पिछले वर्ष मई से द्वारका बी वार्ड में कोई पार्षद नहीं है। वहीं, फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता सहित आठ पार्षदों ने जीत प्राप्त की थी। आप के भी तीन पार्षदों के विधानसभा पहुंचने से रिक्त हुए वार्डों में उपचुनाव होना है।

भाजपा का प्रयास अपने कब्जे वाले वार्डों के साथ ही अन्य तीन में जीत प्राप्त करने का है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति तैयार करने में लग गई है। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि रेखा गुप्ता सरकार के आठ माह के काम का उसे निगम उपचुनाव में लाभ होगा। इसलिए संबंधित वार्डों में यमुना की सफाई, छठ पूजा के आयोजन, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना सहित इस सरकार की अन्य उपलब्धियों को बताकर वोट मांगने की रणनीति बनाई जा रही है।