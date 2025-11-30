Delhi MCD ByElection 2025: दिल्ली एमसीडी उपचुनाव आज: 7 लाख वोटर करेंगे 53 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला
दिल्ली एमसीडी उपचुनाव 2025 के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 7 लाख से अधिक मतदाता 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 2 वार्डों में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उप चुनाव रविवार को होगा। सुबह साढ़े सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 सीटों पर 53 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करीब सात लाख मतदाता करेंगे। 143 स्थानों पर बने 580 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया होगी। इसमें 24 स्थानों पर 109 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वैसे इस चुनाव में 2265 पुलिस कर्मी, 580 होम गार्ड और13 कंपनी सीएपीएफ की तैनात रहेगी।
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने हर वोट को अनमोल का नारा देकर संबंधित वार्ड के मतदाताओं ने बढ़चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। चुनाव आयुक्त विजय देव ने मतदाताओं ने अपील की है कि मतदान में हिस्सा लें और लोकतंत्र के पर्व को मनाए।
दिल्ली में राज्य चुनाव आयोग के अनुसार हर वार्ड में एक पिंक बूथ और एक माडल बूूथ बनाया गया है। साथ ही मतदान केंद्रों पर नागरिकों की सुविधा के लिए मतदान केद्रों पर मोबाइल रखने का स्थान भी बनेगा। जहा पर मोबाइल जमा करने पर टोकन मिलेगा।
मतदान करने के बाद इसे नागरिक टोकन देकर मोबाइल वापस ले सकेंगे। साथ ही, मतदान की जानकारी हर मतदाता तक पहुंचे इसके लिए आयोग द्वारा 10 वार्डों में 99 से 100 प्रतिशत तक मतदाताओं को मतदान की पर्ची पहुंचा दी गई है। वजीरपुर और राजेंद्र नगर में भी पर्ची पहुंचाने का अभियान रात तक जारी रहा।
आयोग के अनुसार, मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। जहां पर पर्ची नहीं आई है वहां से भी मतदाता पर्ची ले सकेंगे। इसके अलावा हर मतदान केंद्र पर सेल्फी प्वाइंट और फीडबैक की सुविधा क्यू आर कोड के माध्यम से देने की सुविधा दी है।
इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर लाइन या भीड़ की स्थिति जानने के लिए नागरिक निगम चुनाव दिल्ली एप से इसकी जानकारी ले सकेंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि चूंकि 12 ही सीटों पर मतदान होना है इसलिए एक दिन पूर्व पोलिंग पार्टी के पहुंचने की जरुरत नहीं है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को सुबह ही पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तड़के तीन से चार बजे तक पोलिंग पार्टियों को ईवीएम उपलब्ध करा दी जाएगी।
मतदान की पर्ची के साथ इन दस्तावेजों को रखें साथ
- आधार कार्ड
- मनरेगा जाब कार्ड
- एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
- बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड: श्रम मंत्रालय व आयुष्मान भारत के तहत जारी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों, विधायकों व नगर निगम पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय एवं अधिक सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (यूडीआईडी)
इन सीटों पर होना है चुनाव
चांदनी महल, द्वारका-बी, ढिचाऊं कलां, नारायणा, मुंडका, संगम विहार-ए, दक्षिण पूरी, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश व विनोद नगर वार्ड
- कुल मतदाता- 6,99,537
- पुरुष मतदाता- 3,75,377
- महिला मतदाता- 3,24,108
अन्य-52
- 18 वर्ष के मतदाता- 4884
- 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता- 5916
- 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता-14471
- कुल मतदान केंद्र- 580
- कुल प्रत्याशी-53
सीएम और सांसद करेंगे वोट
एमसीडी के इस चुनाव में सीएम रेखा गुप्ता भी मतदान करेगी। क्योंकि शालीमार बाग में जिस वार्ड से वह पार्षद थी उसमें भी उनके सीएम बनने से रिक्त हुई सीट पर चुनाव होना है। इसी प्रकार द्वारका बी वार्ड में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत भी मतदान में हिस्सा लेगी। जबकि जिन-जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां से निर्वाचित विधायक भी इस मतदान में हिस्सा लेंगे।
तीनों दलों की है परीक्षा
वैसे तो इस चुनाव से निगम की राजनीति पर फिलहाल सीधा असर नहीं पड़ेगा लेकिन जनता में संदेश देने के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि फरवरी 2025 में भाजपा को विधानसभा में बहुमत मिला। जबकि आप विपक्ष में चली गई।
कांग्रेस संघर्ष करती रही। ऐसे में 12 सीटों में उप चुनाव में जीतकर भाजपा से लेकर कांग्रेस और आप अपनी मेहनत में जुटे हुए हैं। पूर्व में 12 में से नौ सीटें भाजपा के पास थी जबकि तीन सीटें आप के पास थी।
भाजपा ने हर सीट पर अपने-अपने वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगा रखी है। साथ ही, डोर टू डोर प्रचार हर वार्ड में तीन से चार बार पूरा किया है। आप भी हर वार्ड में प्रचार करती हुई नजर आई और उसने दिल्ली में ट्रिप्पल इंजन की सरकार में काम न होने का आरोप लगाते हुए वोट मांगे।
कांग्रेस वैसे तो 12 सीटों पर प्रचार कर रही है लेकिन उसका सर्वाधिक ध्यान संगम विहार ए वार्ड से लेकर चांदनी महल वार्ड में है। चांदनी महल में आप की फूट के कारण कांग्रेस इस सीट को कब्जाने की कोशिश में जुटी हुई है।
तीन तारीख को होगी मतगणना
एमसीडी के 12 सीटों पर चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को आएंगे। इसके लिए आयोग द्वारा 10 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 10 स्थानों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए गए हैं। जहां सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। वहीं, मतदान केंद्र पर भी लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान की गई है।
