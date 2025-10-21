Language
    शाहबाद डेरी में पटाखा फोड़ने के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या, सीने पर चाकू से किए ताबड़तोड़ कई वार

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    दिल्ली के शाहबाद डेरी में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में दिलीप नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। मृतक के भाइयों पर भी हमला हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद पटाखा जलाने को लेकर शुरू हुआ था।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दिलीप के रूप में हुई है। हमले के दौरान आरोपितों ने उसके दो भाइयों की भी पिटाई कर घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के एक घंटे के भीतर पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपित की पुलिस तलाश कर रही है। उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

    सीने के दाहिने हिस्से में चाकू के गहरे घाव

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 12:22 बजे शाहबाद डेरी थाने को सूचना मिली कि एक युवक को चाकू मारा गया है। पुलिस टीम जब ई-ब्लाॅक झुग्गी के पास पहुंची, तो सड़क पर एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसके सीने के दाहिने हिस्से में चाकू के गहरे घाव थे। पुलिस ने उसे और उसके भाइयों संदीप व दीपक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया।

    पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ था झगड़ा

    जांच में पता चला कि घटना से करीब एक घंटा पहले पटाखा फोड़ने को लेकर दिलीप के भाइयों संदीप और दीपक का पड़ोसी धीरज से विवाद हुआ था। कहा-सुनी के बाद धीरज वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के साथ लौटा और दिलीप के घर पहुंचकर हमला कर दिया। आरोपितों ने चाकू से दिलीप पर वार किया और उसके भाइयों की पिटाई कर दी।

    तकनीकी निगरानी से पकड़े गए आरोपित

    वारदात के बाद पुलिस ने दीपक के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने एक घंटे के भीतर तीन आरोपितों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान इ-ब्लाॅक झुग्गी निवासी धीरज, आकाश और अशोक विहार निवासी तरुण के रूप में हुई है।

    तीनों का नहीं है आपराधिक रिकाॅर्ड

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि चौथा आरोपति अजय फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि धीरज जहांगीरपुरी स्थित फ्लिपकार्ट स्टोर में काम करता है, आकाश बवाना स्थित बर्तन फैक्ट्री में और तरुण रिठाला की एक कूरियर कंपनी में कार्यरत है। तीनों आरोपितों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था।

