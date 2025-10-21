Language
    दिल्ली में पारिवारिक तनाव ने लिया हिंसक रूप, संपत्ति विवाद में पोतों ने बुज़ुर्ग को मारी गोली

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    दिल्ली में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहाँ 72 वर्षीय शाहबुद्दीन को संपत्ति विवाद में उनके पोतों ने गोली मार दी। पारिवारिक झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप शाहबुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    संपत्ति के विवाद में पोतों ने चलाई गोली।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार सुबह दिल्ली गोलियों की आवाज से गूंज उठी जब एक व्यक्ति पर उसके ही पोतों ने गोलियां चला दी। मामला थाना चांदनी महल क्षेत्र का है जहां यह फायरिंग की घटना सामने आई है।

    पीड़ित 72 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम शाहबुद्दीन है। खबर के अनुसार शाहबुद्दीन को कथित रूप से उनके पोतों द्वारा संपत्ति विवाद के चलते गोली मार दी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़ित, उनका बेटा और पोते लंबे समय से संपत्ति विवाद में शामिल हैं।

    घायल शाहबुद्दीन की हालत स्थिर, जांच में जुटी पुलिस

    घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हुए शाहबुद्दीन को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वर्तमान में उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है।