दिल्ली में पारिवारिक तनाव ने लिया हिंसक रूप, संपत्ति विवाद में पोतों ने बुज़ुर्ग को मारी गोली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार सुबह दिल्ली गोलियों की आवाज से गूंज उठी जब एक व्यक्ति पर उसके ही पोतों ने गोलियां चला दी। मामला थाना चांदनी महल क्षेत्र का है जहां यह फायरिंग की घटना सामने आई है।

पीड़ित 72 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम शाहबुद्दीन है। खबर के अनुसार शाहबुद्दीन को कथित रूप से उनके पोतों द्वारा संपत्ति विवाद के चलते गोली मार दी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़ित, उनका बेटा और पोते लंबे समय से संपत्ति विवाद में शामिल हैं।