    दिल्ली में झगड़े में बीच-बचाव कराने पहुंचा युवक, बदमाशों ने पेट में चाकू मारकर की हत्या

    By Mohammed Saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:15 PM (IST)

    मध्य दिल्ली के बापा नगर में झगड़े में बीच-बचाव करने पर सुमित नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर सोमवार को उसकी ...और पढ़ें

    बापा नगर में झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंचे शख्स की हत्या।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर स्थित बापा नगर में झगड़े के दौरान बीच-बचाव करा रहे एक युवक को बदमाशों ने चाकू मार दिया। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। गंभीर हालत में पीड़ित सुमित को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार शाम को उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बापा नगर के सुमित के रूप में हुई है।

    पुलिस ने रविवार को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सोमवार को सुमित की मौत के बाद हत्या की धारा जोड़कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपितों की पहचान कर ली है। उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिस को अहम सुराग मिले हैं।

    वहीं परिजनों का आरोप है कि इलाके में मादक पदार्थों का धंधा करने वाले लोगों ने सुमित को चाकू मारा है। वारदात के समय कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस बीच सुमित ने अपने भाई रोहित के साथ बीच-बचाव कराने का प्रयास किया। आरोपितों ने पहले मारपीट की। बाद में सुमित के पेट में चाकू घोंप दिया।

    जानकारी के मुताबिक, सुमित अपने परिवार के साथ गली नंबर-3, एच-ब्लाक, बापा नगर में रहता था। इसके परिवार में पिता राकेश कुमार, मां जयरानी, एक बड़ा भाई रोहित व दादा राधे श्याम हैं। राकेश घर में ही परचून की दुकान चलाते हैं, जबकि सुमित और रोहित दोनों भाई करोल बाग के टैंक रोड स्थित एक जींस की फैक्ट्री में काम करते थे।

    रविवार रात करीब 10.30 बजे दोनों भाई फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। इस बीच इनके मोहल्ले में गली के बाहर कुछ लड़के आसपास में झगड़ा कर रहे थे। सभी चूंकि मोहल्ले वाले थे इसलिए सुमित व रोहित ने लड़कों से झगड़ा न करने और घर जाने के लिए कहा। इस बात पर आरोपित दोनों के साथ मारपीट करने लगे। रोहित भागकर अपने लोगों को लेने के लिए चला गया।

    इस बीच एक आरोपित ने सुमित के पेट में चाकू घोंप दिया और फरार हो गया। रोहित वापस आया तो उसने देखा तो उसका भाई खून से लथपथ वहां पड़ा था। तुरंत वह भाई को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई।