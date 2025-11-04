बीड़ी नहीं देने पर चाकू से हमला, युवक को लहूलुहान कर फरार हुआ हमलावर; तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस
बाहरी दिल्ली के आजादपुर मंडी में बीड़ी न देने पर सोनू नामक एक युवक ने सुलेमान नामक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। सुलेमान फल मंडी में पल्लेदारी का काम करता है। हमले के बाद सुलेमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया। पुलिस ने सोनू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में बीड़ी नहीं देने पर आरोपी ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। वहीं, फरार आरोपी का पुलिस पता लगा रही है। घटना आजादपुर मंडी के गेट नंबर-5 के पास हुई।
जानकारी के मुताबिक, सुलेमान शाह आजादपुर मंडी स्थित फल मंडी में पल्लेदारी का काम करता है। शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे वह पीर बाबा गेट के पास खड़ा था। तभी वहां सोनू उर्फ गांजा नाम का युवक आया और उससे बीड़ी मांगी। सुलेमान के बीड़ी देने से मना करने पर सोनू भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर सुलेमान के बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल सुलेमान को जहांगीरपुरी स्थित बीजेआरएम अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, सुलेमान के हाथ में गहरा जख्म है, फिलहाल वह खतरे से बाहर है। घटना की जानकारी मिलते ही महेंद्र पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर सोनू उर्फ गांजा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह भी पढ़ें- हादसे में घायल युवक निकले फरार चोर, ऐसे खुली बदमाशों की पोल; पुलिस भी रह गई हैरान
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसकी तलाश में छापामारी की जा रही है। जांच में सामने आया कि सुलेमान और सोनू के बीच पहले भी कई बार मामूली कहासुनी हो चुकी है। आरोपी नशे का आदी है और अक्सर मंडी क्षेत्र में झगड़े करता रहता है। मौके से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। थाना महेंद्र पार्क पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।