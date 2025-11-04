बीड़ी नहीं देने पर चाकू से हमला, युवक को लहूलुहान कर फरार हुआ हमलावर; तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में बीड़ी नहीं देने पर आरोपी ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। वहीं, फरार आरोपी का पुलिस पता लगा रही है। घटना आजादपुर मंडी के गेट नंबर-5 के पास हुई।

जानकारी के मुताबिक, सुलेमान शाह आजादपुर मंडी स्थित फल मंडी में पल्लेदारी का काम करता है। शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे वह पीर बाबा गेट के पास खड़ा था। तभी वहां सोनू उर्फ गांजा नाम का युवक आया और उससे बीड़ी मांगी। सुलेमान के बीड़ी देने से मना करने पर सोनू भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर सुलेमान के बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।