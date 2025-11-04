Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में घायल युवक निकले फरार चोर, ऐसे खुली बदमाशों की पोल; पुलिस भी रह गई हैरान

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:55 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के कापसहेड़ा में सड़क हादसे के बाद पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। स्कूटर सवार रोहित और करमजीत पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने चोरी की बात कबूल की। उन्होंने गोपालजी कॉलोनी में लाल चंद के घर से मोबाइल और बैग चुराए थे। पुलिस ने उनके साथी पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया है। रोहित और करमजीत आदतन अपराधी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कापसहेड़ा में सड़क हादसे को लेकर पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    बताया गया कि बुधवार की रात करीब 8:13 बजे कापसहेड़ा के पास एक स्कूटर और कार के बीच टक्कर हुई। इसकी सूचना पुलिस को एक पीसीआर कॉल के तहत मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटर पर सवार सोनिया गांधी कैंप निवासी रोहित रविदास (25) और करमजीत (28) दोनों पर तब संदेह पैदा हो गया, जब उनमें से एक के पास मोबाइल फोन मिला और वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनसे कई सवाल किए, जिसके वे सही से जवाब नहीं दे पाए। वहीं, सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने कबूल किया कि उन्होंने उसी दिन तड़के कापसहेड़ा की गोपालजी कॉलोनी में एक घर में चोरी की थी। उन्होंने लाल चंद नाम के एक व्यक्ति से एक बैग और तीन मोबाइल फोन चुराने की बात कबूल की है।

    इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से चोरी हुआ बैग बरामद कर लिया गया और पुलिस ने जल्द ही सोनिया गांधी कैंप निवासी उनके साथी पंकज (33) को भी पकड़ लिया। उसके पास से एक और चोरी का मोबाइल फोन मिला।

    यह भी पढ़ें- पत्नी के साथ मोमोज खा रहे बदमाश पर बरसाईं गोलियां, दो गोली लगी; हमलावरों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस

    पुलिस ने बताया कि आरोपी रोहित और करमजीत आदतन अपराधी हैं, जो घरों से चोरी करते हैं और लूट का माल पंकज को देते हैं, जो उसे बेचकर पैसे बांट लेता है। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए मोबाइलों में से एक पहले ही बिक चुका है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि रोहित पहले भी चार मामलों में शामिल रहा है, जबकि पंकज पर पहले भी दो मामले दर्ज हैं।


    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)