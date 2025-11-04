हादसे में घायल युवक निकले फरार चोर, ऐसे खुली बदमाशों की पोल; पुलिस भी रह गई हैरान

डिजिटल डेस्क, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कापसहेड़ा में सड़क हादसे को लेकर पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि बुधवार की रात करीब 8:13 बजे कापसहेड़ा के पास एक स्कूटर और कार के बीच टक्कर हुई। इसकी सूचना पुलिस को एक पीसीआर कॉल के तहत मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटर पर सवार सोनिया गांधी कैंप निवासी रोहित रविदास (25) और करमजीत (28) दोनों पर तब संदेह पैदा हो गया, जब उनमें से एक के पास मोबाइल फोन मिला और वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनसे कई सवाल किए, जिसके वे सही से जवाब नहीं दे पाए। वहीं, सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने कबूल किया कि उन्होंने उसी दिन तड़के कापसहेड़ा की गोपालजी कॉलोनी में एक घर में चोरी की थी। उन्होंने लाल चंद नाम के एक व्यक्ति से एक बैग और तीन मोबाइल फोन चुराने की बात कबूल की है।

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से चोरी हुआ बैग बरामद कर लिया गया और पुलिस ने जल्द ही सोनिया गांधी कैंप निवासी उनके साथी पंकज (33) को भी पकड़ लिया। उसके पास से एक और चोरी का मोबाइल फोन मिला।