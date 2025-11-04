पत्नी के साथ मोमोज खा रहे बदमाश पर बरसाईं गोलियां, दो गोली लगी; हमलावरों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सोमवार रात सड़क किनारे पत्नी के साथ मोमोज खा रहे एक युवक पर तीन बदमाशों ने गोलियां चला दी। बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाईं। दो गोली युवक को लगी।

वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। घायल हालत में आदित्य को डॉ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल की पत्नी की शिकायत पर गीता कॉलोनी थाना ने हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया है। घायल युवक पर लूट समेत कई धाराओं में पहले से कई केस दर्ज हैं।

आदित्य अपने परिवार के साथ गीता कॉलोनी में किराये पर रहता है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। पुलिस ने बताया कि 9:45 बजे आदित्य अपनी पत्नी के साथ एसआइबी एटीएम के पास मोमोज खा रहा था। उसी दौरान बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। परिवार के सदस्यों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल से पुलिस को 10:10 बजे वारदात की सूचना मिली।