दिल्ली के इस इलाके में बदमाशों का बोलबाला, RWA अध्यक्ष को बंधक बनाकर लूटा; 6 अपराधी फरार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीमापुरी थाना क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला है। एक कुख्यात बदमाश ने अपने छह साथियों के साथ मिलकर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना के 19 दिन बाद भी पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। डकैती की धारा में मामला दर्ज होने के बावजूद दिल्ली पुलिस का यह हाल है। इससे साफ है कि थाना पुलिस अपराधियों के प्रति नरम है।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को संरक्षण देने वाले भाजपा पार्षद बीएस पंवार के बेटे विनोद पंवार अपराधियों के निशाने पर हैं। विनोद ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। विनोद पंवार अपने परिवार के साथ दिलशाद गार्डन डी-ब्लॉक में रहते हैं। उनके पिता लगातार दो बार भाजपा पार्षद रह चुके हैं।

विनोद ने बताया कि बदमाशों ने एक युवती का फोन छीन लिया। इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी पहुंच आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और इहबास के नर्सिंग ऑफिसर मनीष सांखला को है। बीट कांस्टेबल सचिन फुटेज की जाँच करने घटनास्थल पर पहुँचे। विनोद ने मनीष सांखला को ड्यूटी से बुलाया। इसी बीच, सीमापुरी थाने का एक नामजद अपराधी मुकेश गोस्वामी अपने साथियों विशाल जायसवाल, संजीव कुमार, जीत कुमार, त्रिवेंद्र उर्फ मिंटू और अमित के साथ वहाँ पहुँच गया। मनीष ने घटनास्थल पर पहुँचकर सीसीटीवी फुटेज बीट अधिकारी को दे दी।

पुलिस द्वारा फुटेज के साथ किए जा रहे व्यवहार से नामजद अपराधी भड़क गया। उसने अधिकारी के सामने ही बीट अधिकारी पर हमला किया और उसे पास के एक कार्यालय में बंधक बना लिया। कथित बीट अधिकारी मौके से फरार हो गया। अपराधियों ने एक सोने की अंगूठी और अन्य सामान लूट लिया। विनोद ने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष की जान बचाने के लिए पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुँची और पीड़ित को बचाया।

विनोद का दावा है कि अपराधी उसे धमका रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उसने पुलिस को क्यों बुलाया। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित दिल्ली से बाहर रह रहा है। एक फेसबुक वीडियो में वह अपराधियों से माफ़ी माँगता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्षद के बेटे ने सवाल किया कि मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। क्या कारण है?