Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के आगरा नहर में कूदा युवक नहीं मिला, अब एनडीआरएफ की मदद से होगी तलाश

    By Sudhir Baisla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:54 AM (IST)

    दिल्ली में एक युवक के आगरा नहर में कूदने के बाद से उसकी तलाश जारी है। युवक अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते अब एनडीआरएफ की टीम की मदद ली जा रही है। पुल ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवक को निकालने में अब NDRF की मदद ली जाएगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली। लोहिया पुल से आगरा नहर में कूदने वाले 25 वर्षीय युवक का देर शाम तक कुछ पता नहीं चल सका। गोताखोरों की टीम ने एनटीपीसी के पास लगे जाल तक उसकी तलाश की है।

    इस जाल के पास करीब तीन फीट का हिस्सा खुला है तो युवक के हरियाणा की सीमा में बहकर चले जाने की आशंका जताई जा रही है। जैतपुर थाना पुलिस की तरफ से फरीदाबाद और पलवल जिले की पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई है, ताकि यदि उन्हें किसी की बाडी मिले तो वे दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशे में लगा दी था छलांग

    बता दें, मंगलवार शाम को करीब चार बजे के आसपास हरीनगर में रहने वाला 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र लोहिया पुल से आगरा नहर में कूद गया था। उस वक्त वह नशे में था। पुलिस को एक प्रत्यक्षदर्शी सांइ्बाबा नामक व्यक्ति ने इत्तला दी कि एक युवक नहर में कूद गया है।

    मंगलवार को भी उसकी तलाश की गई थी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बुधवार सुबह से ही नहर में उसकी तलाश की जा रही थी। देर शाम तक भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। दरअसल, ठंड होने के कारण नहर का पानी भी ठंडा है, जिससे यदि कोई डूब जाए और वह मर चुका हो तो बाडी फूलने में काफी समय लगता है। जैतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि उसे तलाशने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जाएगी।