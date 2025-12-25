दिल्ली के आगरा नहर में कूदा युवक नहीं मिला, अब एनडीआरएफ की मदद से होगी तलाश

जागरण संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली। लोहिया पुल से आगरा नहर में कूदने वाले 25 वर्षीय युवक का देर शाम तक कुछ पता नहीं चल सका। गोताखोरों की टीम ने एनटीपीसी के पास लगे जाल तक उसकी तलाश की है। इस जाल के पास करीब तीन फीट का हिस्सा खुला है तो युवक के हरियाणा की सीमा में बहकर चले जाने की आशंका जताई जा रही है। जैतपुर थाना पुलिस की तरफ से फरीदाबाद और पलवल जिले की पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई है, ताकि यदि उन्हें किसी की बाडी मिले तो वे दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दें।

नशे में लगा दी था छलांग बता दें, मंगलवार शाम को करीब चार बजे के आसपास हरीनगर में रहने वाला 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र लोहिया पुल से आगरा नहर में कूद गया था। उस वक्त वह नशे में था। पुलिस को एक प्रत्यक्षदर्शी सांइ्बाबा नामक व्यक्ति ने इत्तला दी कि एक युवक नहर में कूद गया है।