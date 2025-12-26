दिल्ली के नरेला में चाकू से हुए हमले में घायल ने तोड़ा दम, गुस्साए स्वजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके में शनिवार रात चाकू के हमले से घायल हुए अमित ने दम तोड़ दिया। गुस्साए स्वजनों ने बृहस्पतिवार को अमित का शव सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपितों को नहीं पकड़ा है, जल्द गिरफ्तारी को लेकर मांग की।

वहीं, नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल चौक पर जाम की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर कई पुलिस अधिकारी पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर गुस्सा शांत कराया। वहीं, पुलिस ने पीड़ित परिवार को मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद लोग सड़क से हटे।

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार देर रात एक युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। युवक की पहचान अमित के रूप में हुई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि अमित के छोटे भाई का दस दिन पहले स्कूल में किसी छात्र से झगड़ा हो गया था। जिसकी शिकायत अमित ने शिक्षक से कर दी थी। जिसके बाद शिक्षक ने उस छात्र को डांट लगाई।

पीड़ित के पिता का आरोप है कि उस छात्र के भाई ने बाहर से बदमाशों को बुलाकर बदला लेने के लिए अमित पर हमला कराया। अमित के शरीर पर कई जगहों पर चाकू लगे थे। घायल अमित को पास के ही राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया। जहां हालत गंभीर देख अमित को लोक नायक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।