Christmas 2025: क्रिसमस के जश्न के लिए सजे दिल्ली के मॉल, कार्निवल संग मनेगा दिन यादगार
दिल्ली के मॉल क्रिसमस के जश्न के लिए सज चुके हैं। शहर में खूबसूरत क्रिसमस ट्री, रंग-बिरंगी रोशनी और सजावटी सामानों से बाजार गुलजार हैं। साकेत स्थित ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। शहर पूरी तरह क्रिसमस के रंग में रंगा हुआ है। घरों और बाजारों में जहां खूबसूरत क्रिसमस ट्री, रंग-बिरंगे डेकोरेटिव आइटम्स और जगमगाती रोशनी के साथ लोगों ने जश्न की तैयारी पूरी की है। वहीं बाजारों में एक दिन पहले भी जमकर खरीदारी की गई।
क्रिसमस ट्री, कलरफुल स्टार, बलून, घंटियां, लाइटिंग जैसे सजावटी सामानों की खूब मांग रही। लोगों ने अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सुंदर सजावटी सामान खरीदे। वहीं क्रिसमस डे पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए बाजार में लोगों बच्चों के लिए सेंटा ड्रेस की भी खूब खरीदारी की।
क्रिसमस डे के मौके पर शहर के प्रमुख माल्स में उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा, यहां लोगों के मनोरंजन के लिए पूरी तैयारी की गई हैं। रंगीन लाइट्स और विशाल क्रिसमस ट्री के साथ मॉल्स को सजाया गया है। कई जगहों पर खास कार्निवाल होंगे तो कहीं फ्ली मार्केट के साथ लाइव म्यूजिक से शाम खास बनेगी।
बच्चों के लिए गेम्स, सेंटा क्लाज संग सेल्फी और स्पेशल फूड स्टाल्स आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साकेत स्थित नेक्सस सिलेक्ट सिटीवाक में क्रिसमस पर खास ''कार्निवल ऑफ चीयर'' शुरू हो चुका है, जहां लोगों को फेस्टिव वंडरलैंड का अनुभव मिलेगा। मॉल में सेंट्रल एट्रियम में एक शानदार कैरोसल इंस्टालेशन पर सजाया गया है, इसमें 60 से ज्यादा थीम वाली हैंगिंग, सेंटा क्लाज, डेकोरेटिव आइटम्स आकर्षण का केंद्र बने हैं।
द प्लाजा में एक 24 फीट का क्रिसमस ट्री लगाया गया है और यहां आने वाले लोग सेंटा से मिलकर साथ में सेल्फी खिंचवा सकेंगे। माल में क्रिसमस पर डीआइवाइ कार्यशाला भी आयोजित होगी।
उधर, एम्बियंस मॉल, वसंत कुंज में क्रिसमस डे पर खास काले रंग का क्रिसमस ट्री आकर्षण का केंद्र बना है। यह बिदरी कला पर आधारित है, जोकि कर्नाटक के बीदर से निकली 14वीं सदी की धातु कला है और काले रंग और चांदी की नक्काशी के लिए जानी जाती है। द कुंज, वसंत कुंज में क्रिसमस डे के मौके पर खास सजावट की गई है।
