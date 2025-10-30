Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में सरकारी शराब ठेके पर धोखाधड़ी का गंदा खेल, सस्ती शराब को बना रहे थे प्रीमियम ब्रांड; तीन गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:41 PM (IST)

    दिल्ली में सरकारी शराब ठेके पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सस्ती शराब को प्रीमियम ब्रांड बनाकर बेचने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। वे शराब की बोतलों पर नकली लेबल लगाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने छापा मारकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में नकली लेबल और शराब बरामद की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अगर आप दिल्ली के सरकारी ठेकों से शराब खरीदते हैं, तो सावधान हो जाइए। राजधानी में सरकारी शराब के ठेके पर महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब भरकर ग्राहकों को बेचे जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली आबकारी विभाग ने नरेला सेक्टर ए-6 स्थित एक सरकारी ठेके पर छापा मारकर इस कारोबार का पर्दाफाश किया है। मौके से तीन शराब विक्रेताओं को रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं, शराब की दुकान भी सील कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नरेला के सरकारी ठेकों पर शराब में मिलावट और बोतल बदलने का खेल चल रहा है। इसके बाद विभाग की विशेष टीम को जांच के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि ठेके पर महंगे ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ते ब्रांड की शराब भरकर ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार को विभाग की टीम ने छापा मारा।

    मौके पर कई बड़े ब्रांड की खुली बोतलें, बिना बारकोड वाली शराब और सस्ते ब्रांड की भरी हुई बोतलें बरामद हुईं। जांच में यह भी पाया गया कि सस्ती शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों में डालकर सील और पैकिंग दोबारा की जा रही थी, ताकि ग्राहक को असली उत्पाद लगे। टीम ने मौके पर मौजूद तीनों विक्रेताओं को मिलावट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विभाग की शिकायत पर नरेला पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपित काफी समय से इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अब यह पता लगाया जा रहा है कि ये लोग सस्ती शराब कहां से मंगा रहे थे और इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल हैं। विभाग ने राजधानी के अन्य सरकारी ठेकों की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और भी इस तरह की मिलावट तो नहीं की जा रही।

    यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय एकता दिवस: दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, सुबह और शाम में कई मार्ग रहेंगे बंद