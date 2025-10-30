दिल्ली में सरकारी शराब ठेके पर धोखाधड़ी का गंदा खेल, सस्ती शराब को बना रहे थे प्रीमियम ब्रांड; तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अगर आप दिल्ली के सरकारी ठेकों से शराब खरीदते हैं, तो सावधान हो जाइए। राजधानी में सरकारी शराब के ठेके पर महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब भरकर ग्राहकों को बेचे जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली आबकारी विभाग ने नरेला सेक्टर ए-6 स्थित एक सरकारी ठेके पर छापा मारकर इस कारोबार का पर्दाफाश किया है। मौके से तीन शराब विक्रेताओं को रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं, शराब की दुकान भी सील कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नरेला के सरकारी ठेकों पर शराब में मिलावट और बोतल बदलने का खेल चल रहा है। इसके बाद विभाग की विशेष टीम को जांच के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि ठेके पर महंगे ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ते ब्रांड की शराब भरकर ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार को विभाग की टीम ने छापा मारा।

मौके पर कई बड़े ब्रांड की खुली बोतलें, बिना बारकोड वाली शराब और सस्ते ब्रांड की भरी हुई बोतलें बरामद हुईं। जांच में यह भी पाया गया कि सस्ती शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों में डालकर सील और पैकिंग दोबारा की जा रही थी, ताकि ग्राहक को असली उत्पाद लगे। टीम ने मौके पर मौजूद तीनों विक्रेताओं को मिलावट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विभाग की शिकायत पर नरेला पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।